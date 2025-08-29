Man Utd đối diện loạt bài toán sinh tử

Nỗi nhục tại Carabao Cup trở thành lời cảnh tỉnh, buộc MU phải cấp tốc bổ sung lực lượng và thanh lý những gánh nặng.

MU phải giữ Bruno Fernandes.

Manchester United chưa kịp nguôi ngoai sau cú sốc bị Grimsby Town loại khỏi EFL Cup thì lại phải đối diện với bài toán lớn hơn: thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn 5 ngày. Tại Carrington, Ruben Amorim và ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” buộc phải chạy đua để kịp hoàn tất những khâu cuối cùng, nếu không muốn cả mùa giải rơi vào thảm họa.

André Onana tiếp tục là nỗi lo. Trở lại sau chấn thương, thủ thành người Cameroon vẫn mắc những lỗi sơ đẳng: đứng quá sâu, để Charles Vernam dứt điểm góc gần, rồi vụng về trong pha bóng bổng dẫn đến bàn thua thứ hai.

MU đã nhắm Senne Lammens - tài năng trẻ của Royal Antwerp - như giải pháp dài hạn. Các cuộc đàm phán với người đại diện diễn ra tại Monaco, song tiến triển chưa thuận lợi.

Donnarumma (PSG) cũng là lựa chọn khả dĩ, nhưng mức phí cao khiến thương vụ khó khả thi. Trong bối cảnh đó, Amorim thậm chí có thể cân nhắc dùng Tom Heaton - cựu thủ môn tuyển Anh - cho trận gặp Burnley cuối tuần.

MU không thể đặt niềm tin vào Onana.

Trận thua Grimsby cho thấy sự mong manh ở tuyến giữa. Manuel Ugarte bị rút khỏi sân sau 45 phút, Kobbie Mainoo không được tin tưởng, Casemiro dễ hụt hơi, còn Mason Mount chỉ thực sự hiệu quả khi chơi gần khung thành.

MU đã từng theo đuổi Carlos Baleba nhưng bất thành vì chi phí quá lớn. Một số giải pháp thay thế như Adam Wharton (Crystal Palace) hay Morten Hjulmand - trò cũ của Amorim tại Sporting - đang được cân nhắc, song quỹ thời gian chỉ tính bằng ngày.

Từ đầu hè, MU gạt bỏ nhóm cầu thủ bị coi là ngoài kế hoạch gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và Alejandro Garnacho. Rashford đã sang Barcelona, Garnacho tiến sát Chelsea, Antony được đẩy về Real Betis, còn Sancho vẫn chưa tìm được lối thoát. Đáng chú ý, Rasmus Højlund - bản hợp đồng 72 triệu bảng năm 2023 - cũng được Napoli đưa vào tầm ngắm, mở ra khả năng rời Old Trafford ngay sát hạn chót.

Trong bối cảnh đội hình rệu rã, Bruno Fernandes là một trong số ít điểm tựa còn lại. Đội trưởng người Bồ Đào Nha đã từ chối lời mời khổng lồ của Al-Hilal, song sự theo đuổi từ Saudi Arabia vẫn chưa dừng lại. Nếu mất Bruno, Manchester United sẽ mất nốt thủ lĩnh tinh thần và nguồn sáng tạo hiếm hoi trên sân.

Chỉ còn chưa đầy một tuần, Manchester United đối diện loạt quyết định mang tính sinh tử: thay đổi ở khung gỗ, bổ sung tuyến giữa, thanh lý những cái tên ngoài kế hoạch và giữ chân nhạc trưởng Bruno. Thất bại tại Grimsby là lời cảnh tỉnh rằng CLB không còn chỗ cho sự chần chừ – nếu không muốn mùa giải này trôi dạt vào một cuộc khủng hoảng mới.