Sesko gây ngỡ ngàng

  • Thứ năm, 28/8/2025 14:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 28/8, tiền đạo Benjamin Sesko gây thất vọng lớn khi MU thua Grimsby Town ở vòng 2 League Cup.

Sesko chỉ thắng 1/7 pha tranh chấp bóng bổng dù là cầu thủ cao nhất trên sân.

Trên sân Blundell Park, Sesko thắng duy nhất 1 pha tranh chấp trên không suốt cả trận gặp đội bóng hạng dưới Grimsby Town. Con số khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi mẫu tiền đạo cao tới 1,95 m như Sesko thường được kỳ vọng chiếm ưu thế trong những tình huống bóng bổng.

Thậm chí Sesko còn là cầu thủ cao nhất thi đấu trên sân, chỉ kém mỗi thủ môn Altay Bayindir của MU. Cần biết rằng Grimsby Town chỉ sở hữu 2 trong số 11 cái tên ở đội hình xuất phát cao trên 1,80 m là thủ môn Christy Pym (1,82 m) và trung vệ Tyrell Warren (1,81 m).

Sesko cũng mất hút trong mọi chỉ số tấn công quan trọng. Anh tung ra 6 cú sút, nhưng 4 lần bóng đi không đúng đích. Sesko bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn và chỉ chạm bóng 33 lần. Những nỗ lực di chuyển hay tìm khoảng trống đều không hiệu quả, khi tỷ lệ chuyền bóng chỉ đạt 64%. Sofa Score chấm Sesko 6,2 điểm - thấp nhất bên phía MU.

Hôm 24/8, Sesko cũng gây thất vọng khi MU hòa 1-1 trước Fulham ở vòng 2 Premier League. Tiền đạo 22 tuổi chơi 38 phút nhưng không tung ra nổi một cú sút, chỉ có 9 đường chuyền (không đường nào tạo cơ hội), không có bất kỳ pha rê bóng, hay thắng tranh chấp tay đôi nào.

Trên mạng xã hội, CĐV MU bắt đầu chỉ trích và so sánh Sesko với Rasmus Hojlund. Trước đó, Hojlund cũng thường xuyên rơi vào cảnh "mất tích" trên hàng công MU mỗi khi được trao cơ hội.

Loạt đá luân lưu thảm họa của ba tân binh MU

Rạng sáng 28/8, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai trong ba bản hợp đồng đắt giá hè này của Manchester United thất bại ở loạt sút luân lưu, trong khi Benjamin Sesko dường như né tránh việc lãnh trách nhiệm sút luân lưu.

11 giờ trước

Phong độ trái ngược của dàn 'bom tấn' Premier League

Florian Wirtz, Hugo Ekitike hay Benjamin Sesko có màn trình diễn đối lập sau 2 vòng đấu ở Premier League 2025/26.

11:00 26/8/2025

Neville chỉ trích Sesko và quyết định thay người của Amorim

Gary Neville, huyền thoại của Manchester United, cho rằng Benjamin Sesko “chưa đạt tốc độ cần thiết” sau trận hòa 1-1 của “ Quỷ đỏ” trước Fulham ở vòng 2 Premier League vào đêm 24/8.

09:01 25/8/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

