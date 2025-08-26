Phong độ trái ngược của dàn 'bom tấn' Premier League

|
Bản hợp đồng đắt nhất Premier League hè này, Florian Wirtz (116 triệu bảng), chưa bùng nổ như kỳ vọng. Anh chơi nhạt nhòa ở 2 trận đầu tiên gặp Bournemouth và Newcastle.
Wirtz đều được HLV Arne Slot cho thi đấu ở vai trò hộ công sở trường, nhưng anh tỏ ra mờ nhạt hơn một tân binh khác là Hugo Ekitike và tài năng trẻ Rio Ngumoha.
Đồng đội của Wirtz, Hugo Ekitike, lại thi đấu khởi sắc tại sân Anfield. Sau 3 trận, tiền đạo người Pháp đã mang về 3 pha lập công cho Liverpool.
Ekitike cho thấy nền tảng kỹ thuật và phong cách thi đấu khéo léo, phù hợp với triết lý của Slot. Khả năng chớp thời cơ của cựu sao PSG cũng rất đáng gờm.
Bản hợp đồng 65 triệu bảng, Benjamin Sesko, chưa ghi bàn nào sau 2 lần vào sân từ ghế dự bị cho MU. Sesko cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới, khi hệ thống của HLV Ruben Amorim có sự xáo trộn lớn ở mùa này.
Ở trận gặp Fulham cuối tuần trước, Sesko không tung ra nổi một cú sút, chỉ có 9 đường chuyền, không có bất kỳ pha rê bóng hay thắng tranh chấp tay đôi nào.
Bryan Mbeumo tiêu tốn của MU 64 triệu bảng cũng chưa thể lập công cho "Quỷ đỏ" dù được xếp đá chính ở cả hai trận.
Những pha rê bóng và phối hợp của Mbeumo cho thấy sự hứa hẹn nhưng chưa được các đồng đội tận dụng tốt. Tiền đạo này cũng từng gặp vấn đề khi có dấu hiệu giẫm chân Amad Diallo ở cánh phải trong trận gặp Arsenal.
Matheus Cunha (62,5 triệu bảng) là điểm sáng hiếm hoi ở hàng công MU sau 2 vòng đấu, nhờ khả năng rê dắt ấn tượng và kiến thiết vào lối chơi.
Cunha di chuyển rộng, biết cách tạo khoảng trống và thường xuyên thoát khỏi sự kèm cặp để mở ra cơ hội. Điều tiền đạo này cần là bàn thắng và kiến tạo để giúp anh cởi bỏ áp lực tại Old Trafford.
