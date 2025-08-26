CLB cũ của Công Phượng gây bất ngờ

Sint-Truidense (STVV) tạo bất ngờ lớn tại giải VĐQG Bỉ 2025/26 khi vươn lên ngôi đầu bảng sau 5 vòng đấu dù mùa trước suýt rớt hạng.

STVV bay cao trên BXH Bỉ với thành tích bất bại.

STVV giành 13 điểm với 4 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, vượt mặt hàng loạt ông lớn như Union SG (11 điểm), Anderlecht (9 điểm, còn 1 trận chưa đá) và Club Brugge (9 điểm). Đây là khởi đầu ấn tượng bậc nhất của đội bóng có biệt danh "Chim hoàng yến" trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, STVV xếp thứ 14/16 đội ở giải VĐQG Bỉ mùa giải 2024/25, qua đó buộc phải bước vào vòng play-off trụ hạng. Sau cùng, họ kết thúc mùa với 41 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Vì vậy, thành tích của STVV giai đoạn đầu mùa giải mới khiến tất cả ngỡ ngàng.

Nền tảng cho sự lột xác đó chính là dấu ấn từ Nhật Bản. Hiện đội có tới 7 cầu thủ Nhật Bản gồm Shogo Taniguchi, Ryotaro Ito, Leo Brian Kokubo, Taiga Hata, Rihito Yamamoto, Kaito Matsuzawa và Keisuke Goto.

Kể từ khi được nhà đầu tư đến từ xứ sở mặt trời mọc tiếp quản năm 2017, STVV trở thành điểm đến quen thuộc cho các cầu thủ J.League tìm đường sang châu Âu. Hè 2025, họ đầu tư mạnh mẽ khi thay máu gần như toàn bộ đội hình.

Với phong độ thăng hoai, STVV có thể trở thành ngựa ô thú vị của mùa giải. Đây là CLB được người hâm mộ Việt Nam biết đến rộng rãi nhờ sự góp mặt của Nguyễn Công Phượng ở mùa 2019/20.

Tháng 6/2019, Công Phượng rời Incheon (Hàn Quốc) để đầu quân cho STVV. Tuy nhiên, trong suốt nửa mùa, anh chỉ được ra sân khoảng 20 phút. Sau đó, Công Phượng gần như không được HLV đưa vào danh sách đăng ký thi đấu.

Tới tháng 1/2020, Công Phượng trở lại Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM. Tiền đạo gốc Nghệ An có thêm một lần xuất ngoại khoác áo Yokohama FC (Nhật Bản), trước khi gắn bó với Trường Tuơi Bình Phước (hiện là Đồng Nai) từ tháng 7/2024 đến nay.