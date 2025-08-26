Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CLB cũ của Công Phượng gây bất ngờ

  • Thứ ba, 26/8/2025 09:31 (GMT+7)
Sint-Truidense (STVV) tạo bất ngờ lớn tại giải VĐQG Bỉ 2025/26 khi vươn lên ngôi đầu bảng sau 5 vòng đấu dù mùa trước suýt rớt hạng.

STVV bay cao trên BXH Bỉ với thành tích bất bại.

STVV giành 13 điểm với 4 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, vượt mặt hàng loạt ông lớn như Union SG (11 điểm), Anderlecht (9 điểm, còn 1 trận chưa đá) và Club Brugge (9 điểm). Đây là khởi đầu ấn tượng bậc nhất của đội bóng có biệt danh "Chim hoàng yến" trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, STVV xếp thứ 14/16 đội ở giải VĐQG Bỉ mùa giải 2024/25, qua đó buộc phải bước vào vòng play-off trụ hạng. Sau cùng, họ kết thúc mùa với 41 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Vì vậy, thành tích của STVV giai đoạn đầu mùa giải mới khiến tất cả ngỡ ngàng.

Nền tảng cho sự lột xác đó chính là dấu ấn từ Nhật Bản. Hiện đội có tới 7 cầu thủ Nhật Bản gồm Shogo Taniguchi, Ryotaro Ito, Leo Brian Kokubo, Taiga Hata, Rihito Yamamoto, Kaito Matsuzawa và Keisuke Goto.

Kể từ khi được nhà đầu tư đến từ xứ sở mặt trời mọc tiếp quản năm 2017, STVV trở thành điểm đến quen thuộc cho các cầu thủ J.League tìm đường sang châu Âu. Hè 2025, họ đầu tư mạnh mẽ khi thay máu gần như toàn bộ đội hình.

Với phong độ thăng hoai, STVV có thể trở thành ngựa ô thú vị của mùa giải. Đây là CLB được người hâm mộ Việt Nam biết đến rộng rãi nhờ sự góp mặt của Nguyễn Công Phượng ở mùa 2019/20.

Tháng 6/2019, Công Phượng rời Incheon (Hàn Quốc) để đầu quân cho STVV. Tuy nhiên, trong suốt nửa mùa, anh chỉ được ra sân khoảng 20 phút. Sau đó, Công Phượng gần như không được HLV đưa vào danh sách đăng ký thi đấu.

Tới tháng 1/2020, Công Phượng trở lại Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM. Tiền đạo gốc Nghệ An có thêm một lần xuất ngoại khoác áo Yokohama FC (Nhật Bản), trước khi gắn bó với Trường Tuơi Bình Phước (hiện là Đồng Nai) từ tháng 7/2024 đến nay.

Em họ Công Phượng và trò cưng của HLV Troussier được khen

Trong lần ra sân đầu tiên tại V.League, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ Công Phượng) và Nguyễn Đức Phú (trò cưng của HLV Troussier) góp công giúp CLB Công an TP.HCM thắng 2-1 trước Hà Nội ở vòng 1 tối 16/8.

05:58 17/8/2025

Công Phượng lại chấn thương

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chấn thương và không góp mặt trong trận đấu giao hữu của Trường Tươi Đồng Nai với Becamex TP.HCM chiều 6/8.

09:07 7/8/2025

Đội của Công Phượng từ chối, PVF-CAND đá V.League 2025/26

CLB Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ là Bình Phước) từ chối suất dự V.League 2025/26 dù được chọn thay thế Quảng Nam, PVF-CAND sẽ là đội bóng thứ 14 góp mặt ở mùa giải tới.

15:23 2/8/2025

Minh Nghi

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

