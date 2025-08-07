Công Phượng lại chấn thương

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chấn thương và không góp mặt trong trận đấu giao hữu của Trường Tươi Đồng Nai với Becamex TP.HCM chiều 6/8.

Công Phượng chấn thương không góp mặt trong trận giao hữu chiều 6/8 của Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Theo thông tin từ ban huấn luyện, chân sút sinh năm 1995 cần ít nhất một tuần nữa để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng không thể góp mặt trong trận giao hữu với Gia Định ngày 9/8 tại TP.HCM.

Trở lại với trận đấu giao hữu chiều 6/8 của Trường Tươi Đồng Nai, trong lúc đồng đội thi đấu trên sân, Công Phượng chỉ có thể tập hồi phục bên ngoài đường piste. Anh cùng ba cầu thủ khác thực hiện các bài vận động nhẹ theo hướng dẫn của đội ngũ y tế.

Không có ngôi sao lớn nhất trong đội hình, Trường Tươi Đồng Nai vẫn thi đấu khá tốt. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng cầm hòa Becamex TP.HCM. Tiền đạo Hồ Thanh Minh đưa Trường Tươi Đồng Nai vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9. Tuy nhiên, lợi thế sớm không giúp đội khách giữ được thế trận khi Becamex TP.HCM nhanh chóng gỡ hòa, rồi vượt lên dẫn 2-1 nhờ pha dứt điểm của Thanh Long và một quả phạt đền thành công. Dù vậy, cầu thủ người Tà Ôi vẫn kịp tỏa sáng với cú đúp ở cuối hiệp một, giúp đội nhà gỡ hòa 2-2.

Hiệp hai chỉ diễn ra trong 15 phút trước khi trận đấu bị gián đoạn bởi mưa lớn và gió mạnh. Điều kiện thời tiết xấu khiến mặt sân trơn trượt, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu sớm và giữ nguyên tỷ số hòa 2-2.