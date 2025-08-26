7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Lucas Vazquez (Real Madrid sang Leverkusen): Sau khi rời Real, cầu thủ người Tây Ban Nha đạt thỏa thuận gia nhập Leverkusen dưới dạng tự do. Vazquez dự kiến ra mắt người hâm mộ đội bóng mới trong ngày hôm nay (26/8).
Tyler Dibling (Southampton sang Everton): Tiền vệ tấn công 19 tuổi gia nhập Everton với mức phí cao ngất ngưởng (40,5 triệu euro). Dibling có màn thể hiện tốt ở Premier League mùa trước và được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng tại Goodison Park.
Ryoya Morishita (Legia sang Blackburn): Tiền vệ người Nhật Bản rời Ba Lan để thử sức ở môi trường bóng đá khắc nghiệt tại Anh. Hợp đồng của Morishita có thời hạn 3 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa tùy vào thành tích. Blackburn đã chi 2,1 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao 27 tuổi.
James Justin (Leicester sang Leeds): Hậu vệ phải sinh năm 1998 lại có cơ hội được thi đấu tại Premier League sau khi gia nhập Leeds với giá 9,5 triệu euro, đồng thời trở thành tân binh thứ 10 của đội chủ sân Elland Road.
Koki Saito (Lommel sang QPR): Saito gia nhập QPR với mức phí chưa được tiết lộ. Anh sẽ trở thành đối thủ của đồng hương Morishita ở Championship mùa này.
Clemens Riedel (Darmstadt 98 sang Espanyol): Trung vệ 22 tuổi có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi được chuyển sang thi đấu tại La Liga sau nhiều năm ngụp lặn ở giải hạng nhì Đức. Riedel gia nhập Espanyol với giá 2 triệu euro, hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Silvere Ganvoula (Monza sang Al-Fayha): Tiền đạo người Congo rời Italy để gia nhập đội bóng tầm trung tại Saudi Pro League với mức phí không tiết lộ. Ở mùa trouwcs, Ganvoula có phong độ không quá ấn tượng với chỉ 6 bàn trên mọi đấu trường.
