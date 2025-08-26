7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Southampton Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay. Thành lập: 1885

1885 Biệt danh: The Saints

The Saints Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh

Leicester City Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16 Thành lập: 1884

1884 Sân vận động: King Power