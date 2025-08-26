Xabi Alonso đòi thêm tân binh

Real Madrid đang đứng trước những ngày cuối cùng đầy căng thẳng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

HLV Alonso vẫn giữ lập trường rằng Real cần thêm tiền vệ.

Theo ESPN, HLV Xabi Alonso gửi thông điệp rõ ràng tới Chủ tịch Florentino Perez, đó là Real Madrid cần gấp một tiền vệ mới nếu Dani Ceballos rời đi.

Trong hai trận đầu tiên tại La Liga, Ceballos gần như không nằm trong kế hoạch của Alonso, chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Sau trận gặp Oviedo, tiền vệ 29 tuổi gây chú ý khi đăng tải thông điệp “Điệu nhảy cuối cùng” trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn về việc anh sắp chia tay Santiago Bernabeu. Marseille hiện nổi lên như bến đỗ tiềm năng nhất, dù Real Madrid sẽ chỉ đồng ý nếu tìm được người thay thế xứng đáng.

Mùa hè này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi hơn 200 triệu euro để mang về Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Dean Huijsen và Franco Mastantuono. Tuy nhiên, không một ai trong số này có thể khỏa lấp khoảng trống nơi tuyến giữa sau sự ra đi của Luka Modric sang AC Milan.

Phương án đưa Nico Paz trở lại từ Como hay trao cơ hội cho tài năng trẻ Thiago Pitarch đã được xem xét, nhưng ưu tiên của Alonso vẫn là một tiền vệ giàu kinh nghiệm, đủ khả năng đóng góp ngay lập tức.

Thực tế, hàng tiền vệ do Arda Guler, Valverde và Tchouaméni dẫn dắt chơi khá tốt, song lịch thi đấu dày đặc ở La Liga và Champions League đòi hỏi chiều sâu lực lượng lớn hơn. Các chuyên gia ESPN nhận định: “Real Madrid không thể để mất một cầu thủ chất lượng mà không có sự thay thế tương xứng.”

Với việc thị trường chuyển nhượng sắp khép lại, áp lực đang đè nặng lên ban lãnh đạo Real Madrid. Một quyết định nhanh chóng và chính xác sẽ định đoạt không chỉ tương lai của Ceballos mà còn cả sự cân bằng chiến thuật trong dự án của Xabi Alonso.