Thủ môn Grimsby đau khổ khi thấy MU bị loại

Ngôi sao của Grimsby Town, Christy Pym, đã khiến người hâm mộ bất ngờ với màn ăn mừng sau khi loại Manchester United khỏi vòng 2 Carabao Cup.

Pym được người hâm mộ chia vui sau khi loại "Quỷ đỏ"

Ở tuổi 30, Pym đã có những pha cứu thua quan trọng trong trận đấu, ngăn không cho Man Utd hoàn tất cuộc lội ngược dòng và buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Anh thậm chí còn trực tiếp tỏa sáng ở loạt penalty khi cản phá cú sút của Matheus Cunha, giữ lại hy vọng cho Grimsby trước loạt sút quyết định.

Mặc dù đó là lần duy nhất Pym cản phá thành công, nhưng ngay sau đó Bryan Mbeumo lại đá hỏng quả thứ hai, trao tấm vé đi tiếp cho Grimsby. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến trong buổi phỏng vấn sau trận, khi Pym thẳng thắn chia sẻ rằng anh không thể trọn vẹn tận hưởng chiến thắng vì lòng trung thành chia đôi.

Anh nói với Sky Sports: “Đến giờ tôi vẫn chưa tin nổi. Tôi là fan Man Utd, nên cũng hơi bực mình một chút. Nhưng những đêm như thế này chính là lý do để chơi bóng. Thật tuyệt vời". Pym mới gia nhập Grimsby Town hồi tháng trước, ký hợp đồng hai năm sau khi rời Mansfield Town dưới dạng tự do hồi đầu hè.

Theo Pym, lẽ ra anh nên làm tốt hơn ở loạt luân lưu. Pym khiêm tốn cho rằng: "Tôi đã có một pha cứu thua để giữ đội ở lại trận đấu, còn phần còn lại là công sức của các đồng đội. Quá tuyệt vời”.

Trong khi đó, với đồng đội và cũng là người ghi bàn Tyrell Warren, chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Anh từng trưởng thành trong lò đào tạo trẻ của Man Utd, chơi cùng Marcus Rashford và Scott McTominay, nhưng bị thanh lý năm 2019 trước khi gây dựng lại sự nghiệp tại các hạng đấu thấp của Anh.