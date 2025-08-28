Sesko ‘tắt điện’ ở Grimsby, Man Utd thêm nỗi nhục mới

Benjamin Sesko được kỳ vọng trở thành lời giải cho cơn khát bàn thắng của Manchester United, nhưng trận đá chính đầu tiên tại Carabao Cup trước Grimsby Town biến anh thành biểu tượng mới cho sự bế tắc.

Sesko gây thất vọng trong lần đầu tiên đá chính ở MU.

Dưới cơn mưa xối xả ở Blundell Park, bản hợp đồng 66 triệu bảng cho thấy sự non nớt, còn “Quỷ đỏ” thì tiếp tục rơi vào vòng xoáy thất vọng. Manchester United trải qua một đêm đáng quên. Bị đội bóng hạng Tư Grimsby loại khỏi Carabao Cup sau loạt luân lưu với tỷ số 11-12, họ không chỉ phải hứng chịu sự chế nhạo từ khán đài mà còn chứng kiến một bản hợp đồng bom tấn như Sesko bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng.

Một trận đá chính, nhiều vết nứt

Được tung ra sân ngay từ đầu, Sesko có cơ hội chứng minh giá trị của một số 9 đích thực sau khi Rasmus Hojlund gây thất vọng trong hai mùa giải. Nhưng thay vì sự bùng nổ, người hâm mộ chỉ thấy một chân sút loạng choạng, thiếu tự tin.

Thống kê sau 90 phút thật sự phũ phàng: chỉ 7 đường chuyền cả trận, tỷ lệ chính xác 64%. Sesko tung ra 6 cú sút, chỉ 2 lần đi trúng đích và đều dễ dàng bị cản phá. Cú bỏ lỡ ở phút bù giờ, khi anh dứt điểm vọt xà từ khoảng cách chưa đầy bốn mét, là khoảnh khắc khiến người hâm mộ Man United ngao ngán.

Không một đường chuyền tạo cơ hội, không một quả tạt, không một pha bóng dài chính xác – tất cả là con số 0. Sesko thua tới 10/12 pha tranh chấp tay đôi, để mất bóng 9 lần, và cuối cùng trở thành cầu thủ ngoài cùng cuối cùng buộc phải bước lên chấm 11m trong loạt sút cân não.

Sesko cần nỗ lực nhiều hơn để thích nghi với văn hoá bóng đá Anh.

Ở RB Leipzig hay Red Bull Salzburg, Sesko từng tận dụng thể hình, tốc độ và khả năng chọn vị trí để áp đảo hậu vệ. Nhưng ở Anh, ngay cả trung vệ của một CLB League Two cũng khiến anh “tắt điện”. Các hậu vệ Grimsby không cần tới những pha xoạc bóng tinh quái; họ chỉ cần chơi rắn, áp sát và chờ Sesko tự mắc sai lầm.

Đây là sự khác biệt căn bản: Premier League và hệ thống bóng đá Anh khốc liệt hơn nhiều so với Bundesliga, nơi Sesko từng ghi bàn dễ dàng. Thể lực, tốc độ và áp lực khán đài là những thử thách mà tiền đạo 22 tuổi chưa sẵn sàng đối mặt.

Một hệ thống không giúp đỡ

Trách nhiệm tất nhiên không chỉ thuộc về Sesko. Ruben Amorim đẩy anh vào một hệ thống vốn đang rệu rã. Man United kiểm soát bóng không hiệu quả, hàng tiền vệ mong manh, còn những vệ tinh xung quanh không cung cấp đủ bóng thuận lợi.

Matheus Cunha sút hỏng trong loạt penalty, Bryan Mbeumo dù ghi bàn gỡ hòa nhưng rồi cũng đá trượt quả quyết định. Ba tân binh tấn công trị giá gần 200 triệu bảng - Sesko, Cunha, Mbeumo - cùng nhau thất bại, trở thành minh chứng sống động cho sự lãng phí và hỗn loạn trong kế hoạch của CLB.

Sesko cần thời gian, nhưng Man United thì không.

Trận thua trước Grimsby không chỉ loại Man United khỏi Carabao Cup, mà còn đưa Sesko trở lại mặt đất sau những kỳ vọng bay bổng. Bóng đá Anh không kiên nhẫn. Một tiền đạo đến với giá 66 triệu bảng không thể núp sau lý do “cần thời gian thích nghi” quá lâu.

Sự thật là Sesko đang tái hiện hình ảnh Hojlund: chạy nhiều, tranh chấp nhiều nhưng thiếu sắc bén, thiếu sự tự tin cần thiết của một sát thủ vòng cấm. Man United không mua anh để chờ đợi 2-3 năm, họ cần bàn thắng ngay lập tức. Và việc Sesko mờ nhạt trong ngày ra mắt chính thức chỉ làm dày thêm hồ sơ thất vọng của đội bóng.

Sesko cần thời gian, nhưng Man United thì không. Trận thua Grimsby chỉ là một dấu hiệu nữa cho thấy Amorim và các học trò đang lạc lối. Với Sesko, đó là “cú tát thực tế” phũ phàng: Premier League không phải Bundesliga, và ở Old Trafford, thất bại không bao giờ được tha thứ.

Nếu không nhanh chóng thích nghi, bản hợp đồng bom tấn 66 triệu bảng sẽ sớm trở thành gánh nặng mới trong chuỗi sai lầm dài dằng dặc của Man Utd trên thị trường chuyển nhượng.