Người thừa của MU khiến Onana, Bayindir bẽ mặt

Radek Vitek, thủ môn được MU cho Bristol City mượn, vừa có pha cứu thua ấn tượng trong chiến thắng 4-2 trước Hull City tại vòng 4 Championship hôm 30/8.

Vitek tỏa sáng ở Bristol City.

Pha cứu thua nổi bật của Vitek diễn ra trong một tình huống tấn công cánh phải của Hull City. Khi bóng gần đi qua vạch vôi sau cú đánh đầu của Oli McBurnie, Vitek đổ người cực nhanh và đẩy bóng một cách ngoạn mục, ngăn Bristol City nhận bàn thua.

Sau pha bóng này, bình luận viên đã thốt lên: "MU chắc chắn sẽ cần một thủ môn như vậy vào lúc này".

Ngoài tình huống đó, Vitek còn có 6 lần cứu thua khác trong cả trận gặp Hull City, cùng với 3 pha lao ra cản phá chính xác. Anh được Sofascore chấm 8 điểm, xếp thứ ba trong số các cầu thủ trên sân.

Vitek gia nhập MU năm 2020, nhưng chưa bao giờ có chỗ đứng trong đội hình chính của các HLV Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag hay Ruben Amorim. Anh gia nhập Bristol City vào đầu hè này và đang dần chứng tỏ năng lực.

Màn tỏa sáng của Vitek đã khiến truyền thông Anh so sánh anh với Andre Onana và Altay Bayindir, hai thủ môn đang gây thất vọng tại sân Old Trafford mùa này.

Hôm 30/8, Bayindir được trao suất bắt chính nhưng phải nhận 2 bàn thua từ các cầu thủ Burnley. Phải nhờ đến quả phạt đền của Bruno Fernandes ở phút 90+7, MU mới có được 3 điểm trên sân nhà.

Với màn trình diễn xuất sắc của Vitek, người hâm mộ MU đang hy vọng thủ môn này có thể được trao cơ hội tại sân Old Trafford trong tương lai.

