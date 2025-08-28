Hành động gây sốt của Bruno Fernandes giữa hỗn loạn

Tiền vệ Bruno Fernandes giúp đồng đội Bryan Mbeumo rời sân khi các CĐV Grimsby tràn xuống sân ăn mừng ở trận đấu rạng sáng 28/8.

Trên sân nhà, Grimsby có chiến thắng 12-11 trên chấm phạt đền trong cuộc đối đầu với MU, tạo nên kịch bản khó tin ngay vòng 2 League Cup. Sau khi Bryan Mbeumo của MU thực hiện không thành công lượt sút quyết định, các CĐV đội chủ nhà tràn xuống sân ăn mừng đầy cuồng nhiệt, tạo ra tình cảnh hỗn loạn.

Mbeumo lộ vẻ mặt thất vọng và bước đi có phần nặng nề. Anh ngay lập tức bị bao vây bởi các CĐV Grimsby, buộc Bruno và một trợ lý HLV của MU phải nhanh chóng tiến đến để dìu người đồng đội rời sân. Các cầu thủ khác của "Quỷ đỏ" cũng gấp rút tiến vào đường hầm theo chỉ đạo của ban huấn luyện.

Bruno Fernandes dìu Mbeumo rời sân.

Mbeumo và Matheus Cunha, bộ đôi tân binh của MU, đều sút hỏng phạt đền trong trận vừa qua, khiến nhiều CĐV MU thất vọng. Trong đó, Mbeumo đưa bóng dội xà ngang ở cú đá thứ 13, trực tiếp khiến MU bị loại.

Trong trận này, Mbeumo cũng ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới khi rút ngắn tỷ số ở phút 75. Anh được HLV Amorim xếp ngồi dự bị ở đầu trận, trước khi được tung vào sân ở đầu hiệp hai thay Patrick Dorgu.

Thất bại đau đớn trước Grimsby khiến MU bị loại ngay vòng 2 League Cup. Đội sẽ trở lại thi đấu tại vòng 3 Premier League vào ngày 30/8 để đối đầu Burnley.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.