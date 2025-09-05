Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU rao bán 3 cầu thủ

  • Thứ sáu, 5/9/2025 15:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU tiếp tục quá trình tinh gọn đội hình khi Andre Onana và Altay Bayindir được cho là có thể rời Old Trafford trong vài tuần tới.

MU sẽ chia tay Onana hoặc Bayindir sau khi có Lammens.

Theo truyền thông Anh, MU lên kế hoạch chia tay thêm 3 cầu thủ. Kỳ chuyển nhượng ở Anh đã đóng, nhưng vẫn còn cơ hội cho CLB chủ sân Old Trafford thanh lý cầu thủ, bởi thị trường Saudi Arabia mở đến 23/9 và Thổ Nhĩ Kỳ còn một tuần nữa mới khép lại.

"Quỷ đỏ" chi 18 triệu bảng chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khiến HLV Ruben Amorim hiện có tới 4 thủ môn ở đội một. Lammens nhiều khả năng ngồi dự bị, trong khi Onana hoặc Bayindir phải ra đi.

Onana chưa cho thấy khả năng xứng đáng với vai trò trụ cột ở sân Old Trafford. Bayindir cũng liên tục mắc sai lầm và thường xuyên tỏ ra thiếu ổn định khi được trao cơ hội bắt chính trong 3 trận Premier League đầu mùa

Ngoài ra, MU còn sở hữu thủ môn 39 tuổi Tom Heaton trong đội hình. Rõ ràng việc giữ 4 thủ môn rõ ràng dư thừa. Vì vậy, "Quỷ đỏ" đang tìm cách đẩy một trong hai thủ môn sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Saudi Arabia.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Trabzonspor gửi lời đề nghị mượn Onana nhằm thay thế Ugurcan Cakir vừa chuyển sang Galatasaray. MU sẵn sàng xem xét, nhưng chưa rõ thương vụ có thành công hay không.

Tyrell Malacia cũng nằm trong danh sách thanh lý. Hậu vệ người Hà Lan gần như gia nhập Elche theo dạng cho mượn nhưng thương vụ đổ bể phút chót. ESPN tiết lộ MU sẽ tìm cách "tống khứ" Malacia ngay trong hè này.

MU chốt tương lai Maguire

Trung vệ Harry Maguire đang thu hút sự chú ý từ hai câu lạc bộ tại Saudi Pro League trước khi kỳ chuyển nhượng hè tại quốc gia này đóng cửa.

10 giờ trước

MU đón tin dữ trước đại chiến Man City

MU nhận thông tin không vui khi Diogo Dalot rút lui khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương, gia tăng lo ngại về tình hình lực lượng của đội trước trận gặp Man City.

19 giờ trước

Lý do MU chưa sa thải Amorim

Vị trí HLV của Ruben Amorim tại Manchester United sẽ không bị quyết định bởi những phản ứng vội vàng trước một vài kết quả không như ý trong ngắn hạn.

24:1464 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU bán 3 cầu thủ MU Onana 3 cầu thủ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý