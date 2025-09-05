MU rao bán 3 cầu thủ

MU tiếp tục quá trình tinh gọn đội hình khi Andre Onana và Altay Bayindir được cho là có thể rời Old Trafford trong vài tuần tới.

MU sẽ chia tay Onana hoặc Bayindir sau khi có Lammens.

Theo truyền thông Anh, MU lên kế hoạch chia tay thêm 3 cầu thủ. Kỳ chuyển nhượng ở Anh đã đóng, nhưng vẫn còn cơ hội cho CLB chủ sân Old Trafford thanh lý cầu thủ, bởi thị trường Saudi Arabia mở đến 23/9 và Thổ Nhĩ Kỳ còn một tuần nữa mới khép lại.

"Quỷ đỏ" chi 18 triệu bảng chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khiến HLV Ruben Amorim hiện có tới 4 thủ môn ở đội một. Lammens nhiều khả năng ngồi dự bị, trong khi Onana hoặc Bayindir phải ra đi.

Onana chưa cho thấy khả năng xứng đáng với vai trò trụ cột ở sân Old Trafford. Bayindir cũng liên tục mắc sai lầm và thường xuyên tỏ ra thiếu ổn định khi được trao cơ hội bắt chính trong 3 trận Premier League đầu mùa

Ngoài ra, MU còn sở hữu thủ môn 39 tuổi Tom Heaton trong đội hình. Rõ ràng việc giữ 4 thủ môn rõ ràng dư thừa. Vì vậy, "Quỷ đỏ" đang tìm cách đẩy một trong hai thủ môn sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Saudi Arabia.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Trabzonspor gửi lời đề nghị mượn Onana nhằm thay thế Ugurcan Cakir vừa chuyển sang Galatasaray. MU sẵn sàng xem xét, nhưng chưa rõ thương vụ có thành công hay không.

Tyrell Malacia cũng nằm trong danh sách thanh lý. Hậu vệ người Hà Lan gần như gia nhập Elche theo dạng cho mượn nhưng thương vụ đổ bể phút chót. ESPN tiết lộ MU sẽ tìm cách "tống khứ" Malacia ngay trong hè này.