Lý do MU chưa sa thải Amorim

Vị trí HLV của Ruben Amorim tại Manchester United sẽ không bị quyết định bởi những phản ứng vội vàng trước một vài kết quả không như ý trong ngắn hạn.

Với sự cam kết từ ban lãnh đạo Manchester United, Ruben Amorim sẽ tiếp tục được trao cơ hội để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của đội bóng.

The Times dẫn lời các nguồn tin từ Manchester United khẳng định ban lãnh đạo câu lạc bộ vẫn cam kết tầm nhìn dài hạn với Amorim. Mục tiêu của "Quỷ đỏ" là vô địch Premier League vào năm 2028, và CLB tin rằng việc sa thải HLV Amorim giai đoạn này sẽ gây ra bước lùi nghiêm trọng cho dự án đó.

Amorim trải qua khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy biến động. Sau thất bại gây sốc trước Grimsby Town tại Carabao Cup, chính HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận cân nhắc việc từ chức. Song, ban lãnh đạo Manchester United không đánh giá cao những phát biểu này. Họ muốn thấy sự kiên định và quyết tâm từ Amorim, thay vì dấu hiệu của sự buông xuôi.

Manchester United muốn Amorim thành công, và các nguồn lực cần thiết sẽ tiếp tục được chuẩn bị để hỗ trợ HLV này thành công. Trong phiên chợ tháng 1/2026, Manchester United sẽ xem xét chiêu mộ thêm một tiền vệ, với Carlos Baleba của Brighton là mục tiêu hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, nếu Manchester United không thể giành vé dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào vào cuối mùa giải năm nay, vị trí của Amorim sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu mùa tới là bắt buộc với HLV người Bồ Đào Nha.