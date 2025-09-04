Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lewandowski nhận đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia

  • Thứ năm, 4/9/2025 09:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski trở thành mục tiêu của các đội Saudi Pro League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Những tin đồn về tương lai của Lewandowski không ngừng xuất hiện

Theo AS, Lewandowski vừa từ chối một hợp đồng với mức lương 100 triệu euro mỗi mùa từ hai đội ở Saudi Pro League. Người đại diện của anh, Pini Zahavi, sau đó cũng xác nhận thông tin này. Hai câu lạc bộ đứng sau lời đề nghị được cho là là Al Hilal và Al Nassr.

Tuy nhiên, hai CLB này chưa có ý định bỏ cuộc. Họ dự kiến trở lại với lời đề nghị cao hơn. Dù thị trường chuyển nhượng hè 2025 của bóng đá châu Âu đã đóng cửa, phiên chợ mua sắm cầu thủ của Saudi Pro League vẫn kéo dài đến tận ngày 23/9.

Tuy nhiên, Lewandowski hiện không có ý định rời Barcelona trong tương lai gần. Dù vậy, người đại diện Zahavi vẫn duy trì liên lạc với các đội Saudi Pro League. Bởi lẽ, hợp đồng của Lewandowski với Barcelona sẽ hết hạn vào hè năm 2026.

Ở tuổi 37, Lewandowski vừa trải qua mùa giải 2024/25 ấn tượng khi ghi 27 bàn tại La Liga và 42 bàn trên mọi đấu trường, chỉ kém Kylian Mbappe trong cuộc đua giành Chiếc Giày Vàng. Trong ba mùa giải khoác áo Barcelona, Lewandowski ghi tổng cộng 101 bàn thắng sau 147 trận.

Tường Linh

