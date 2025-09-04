MU đón tin dữ trước đại chiến Man City

MU nhận thông tin không vui khi Diogo Dalot rút lui khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương, gia tăng lo ngại về tình hình lực lượng của đội trước trận gặp Man City.

Dalot chấn thương khi lên tuyển hội quân.

Hôm 30/8, Dalot chơi trọn 90 phút trong chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley ở vòng 3 Premier League. Tuy nhiên, anh gặp vấn đề cơ bắp khi lên tuyển hội quân và phải trở lại Manchester để kiểm tra tình hình. Chấn thương khiến Dalot không thể tham gia cùng tuyển Bồ Đào Nha trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Armenia và Hungary trong tháng 9.

Đây cũng là mối lo ngại lớn cho "Quỷ đỏ" trong bối cảnh họ đang thiếu hụt lực lượng ngay giai đoạn đầu mùa. Trước đó, Matheus Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương. Cả hai cầu thủ phải rời sân sớm trong chiến thắng trước Burnley.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ đối đầu Man City tại sân Etihad vào ngày 14/9 sau kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Dù "The Citizens" đang sa sút phong độ, việc MU không có lực lượng tốt nhất khiến CĐV lo lắng.