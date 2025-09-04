Tình trạng của Martinez khi bị MU từ chối

HLV tuyển Argentina, Lionel Scaloni, tiết lộ cảm giác của thủ môn Emiliano Martinez sau khi thương vụ gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 không thành công.

Martinez được cho là vẫn ổn dù vụ chuyển nhượng sang MU đổ bể.

Martinez tưởng chừng ở rất gần việc cập bến sân Old Trafford vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi đạt thỏa thuận cá nhân với "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, thay vì chọn Martinez, MU quyết định chi 18 triệu bảng ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Chia sẻ với báo chí, ông Scaloni cho biết: "Tôi thấy Emiliano rất ổn. Cuối cùng, thương vụ không thành công, nhưng hôm qua (2/9) là sinh nhật của cậu ấy và tôi thấy cậu ấy vui vẻ, trông rất ổn. Rõ ràng, cậu ấy háo hức khi có cơ hội chơi cho MU. Nhưng như đã nói, cậu ấy là chàng trai tích cực và hiện tại cần tập trung vào đội tuyển và CLB. Nhưng tôi thấy cậu ấy ổn".

HLV Unai Emery của Aston Villa gợi ý Marco Bizot sẽ là thủ môn số một của đội chủ sân Villa Park sau khi Martinez thất bại trong việc tìm bến đỗ mới. Dù vậy, HLV Scaloni vẫn không thấy lo lắng về tương lai của Martinez.

"Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra, vì cậu ấy đang mất đi sự ổn định", ông Scaloni nói thêm. "Tại sao tôi phải lo lắng bây giờ? Tại sao phải vội vàng? Thực tế là chúng tôi muốn cầu thủ thi đấu, nhưng đó không phải là quyết định của tôi. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra".

Thủ môn 33 tuổi vắng mặt trong trận khai màn Premier League 2025/26 do bị treo giò và cũng không có tên trong đội hình Aston Villa ở trận thua Crystal Palace tuần trước. Martinez từ chối lời mời từ Thổ Nhĩ Kỳ bởi muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.