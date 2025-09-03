Tân binh Lammens khiến CĐV MU hoảng vì 'bóng dáng Ten Hag'

Màn chào sân Old Trafford của Sense Lammens bất ngờ gây chú ý vì ngoại hình của người đại diện quá giống với cựu HLV Erik ten Hag.

Người đại diện của Sense Lammens được cho là giống Ten Hag.

MU công bố bản hợp đồng mới Senne Lammens hôm 1/9. Thủ môn 22 tuổi gia nhập CLB từ Royal Antwerp với mức phí 18 triệu bảng, ký hợp đồng 5 năm. Tuy nhiên, điều khiến CĐV "Quỷ đỏ" bàn tán xôn xao không phải tài năng của tân binh này, mà là gương mặt người đại diện.

Trong buổi chụp ảnh ra mắt tại Old Trafford, nhiều fan MU bất ngờ khi phát hiện người đại diện của Lammens có ngoại hình giống hệt cựu HLV Erik ten Hag. Sự tương đồng ấy khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt bình luận hài hước.

"Trời ơi, đừng nói Ten Hag quay lại nhé", "Tôi tim muốn rớt ra ngoài khi thấy ông ấy", "Tại sao người đại diện lại giống Ten Hag đến thế?", "Trong thoáng chốc, tôi tưởng Ten Hag xuất hiện ở Old Trafford", "Cứ tưởng Ten Hag trở lại"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Ten Hag từng giúp MU vô địch Cúp Liên đoàn và FA Cup, nhưng bị sa thải vào tháng 10/2024 sau chuỗi thành tích tệ hại. Tuần này, ông tiếp tục mất việc tại Bayer Leverkusen chỉ sau 3 trận dẫn dắt.

Trong khi đó, vị trí thủ môn vốn không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của MU hè này. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi nhanh chóng sau loạt sai lầm của Andre Onana lẫn Altay Bayindir ở Carabao Cup và Premier League.

Lammens gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chơi chân tốt, phản xạ xuất sắc và lối chơi hiện đại. "Quỷ đỏ" chỉ cần một thủ môn nhưng đám phán với cả Lammens và Emiliano Martinez, thậm chí đều đạt thỏa thuận cá nhân. Song, mức giá Martinez quá đắt nên CLB chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Lammens và thành công.