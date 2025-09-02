2 thương vụ khiến MU lỗ 92 triệu bảng vào ngày cuối

MU chịu khoản lỗ khổng lồ sau khi đẩy đi Rasmus Hojlund và Antony trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

MU lỗ gần 100 triệu bảng cho trường hợp của Hojlund và Antony.

Theo The Athletic, chỉ riêng hai thương vụ Antony và Hojlund khiến MU ghi nhận mức lỗ lên tới 92 triệu bảng - con số đáng báo động về chính sách chi tiêu chuyển nhượng của CLB chủ sân Old Trafford.

Antony nằm trong danh sách cần thanh lý của HLV Ruben Amorim từ đầu hè. Cầu thủ người Brazil tiêu tốn của "Quỷ đỏ" tới 82 triệu bảng vào năm 2022, nhưng giờ được coi là một trong những thương vụ thất bại nhất lịch sử Premier League.

Dù là một trong những tân binh đắt nhất, Antony chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Sau nhiều tuần đàm phán, MU cuối cùng đồng ý bán Antony cho Betis với mức phí khởi điểm 19 triệu bảng, kèm 3 triệu bảng phụ phí.

Hojlund sang Napoli sau khi thất bại ở MU.

Trong khi đó, Hojlund cũng bị bán khi MU chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 74 triệu bảng. Tiền đạo người Đan Mạch mong muốn ở lại Old Trafford và cạnh tranh suất đá chính, nhưng sau khi liên tiếp bị loại khỏi danh sách thi đấu, anh chấp nhận sự nghiệp tại MU khép lại.

Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn giá khoảng 5 triệu bảng, với thỏa thuận mua đứt trị giá 38 triệu bảng sẽ được kích hoạt vào mùa hè năm sau nếu đại diện Serie A giành vé dự Champions League. MU chi 72 triệu bảng cho Hojlund, song cầu thủ trải qua quãng thời gian thất vọng, chỉ ghi được 4 bàn thắng tại Premier League mùa trước.

Bên cạnh đó, MU cũng đạt thỏa thuận cho Aston Villa mượn Jadon Sancho trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Một trường hợp đáng chú ý khác là Kobbie Mainoo. Cầu thủ trẻ yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn vào tuần trước, nhưng MU không cho phép.