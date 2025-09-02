Tân binh MU là chuyên gia bắt phạt đền

Senne Lammens là tân binh mang đến nhiều sự hứa hẹn cho MU ở mùa 2025/26.

Lammens ký hợp đồng với MU.

Hôm 31/8 (giờ địa phương), MU quyết định chi 21 triệu euro, bao gồm phụ phí, để ký hợp đồng với Lammens. Thủ môn người Bỉ vượt qua Dibu Martinez, người có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, để giành cơ hội đến sân Old Trafford thi đấu.

Lammens nổi bật với phản xạ và những tình huống cứu thua bằng chân. Anh được đánh giá có phong cách chơi gần tương đồng với David de Gea.

Ở giải VĐQG Bỉ mùa trước, Lammens có 127 pha cứu thua, với tỷ lệ cứu thua lên đến 81,4%, những con số tốt nhất giải. Anh cũng giúp Antwerp tránh khỏi 14,5 bàn thua, thông số vượt trội nhiều thủ môn khác.

Lammens cũng là một chuyên gia trong việc bắt phạt đền, khi cản được 4 trên 6 quả 11 m phải đối mặt, đạt tỷ lệ cứu thua lên tới 80%. Con số này giúp Lammens nằm trong nhóm 7% các thủ môn bắt phạt đền tốt nhất tại châu Âu.

Lammens là chuyên gia bắt phạt đền.

Royal Antwerp, đội cũ của Lammens, không phải là CLB ưa thích tổ chức thế trận từ tuyến dưới. Tuy nhiên, thủ thành 23 tuổi này vẫn nổi bật với khả năng chơi chân, với trung bình 43,46 lần chạm bóng mỗi trận. Điều này cho thấy anh sẵn sàng tham gia vào việc xây dựng lối chơi cho CLB nếu được yêu cầu.

Van den Broeck, HLV cũ của Lammens, cho biết: “Cậu ấy là một thủ môn ít khi mắc sai lầm. Đôi khi Lammens hơi chủ quan khi chuyền bóng cho các hậu vệ thì mới có sai sót xảy ra".

Sự có mặt của Lammens khiến cuộc chiến trong khung gỗ MU trở nên căng thẳng hơn. Andre Onana và Altay Bayindir phải nỗ lực để cạnh tranh suất bắt chính.

