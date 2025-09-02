Phản ứng của Martinez khi bị MU từ chối

Giữa hai lựa chọn Dibu Martinez và Senne Lammens cho vị trí thủ môn, "Quỷ đỏ" quyết định đặt niềm tin vào Lammens của Royal Antwerp.

Hôm 31/8 (giờ địa phương), MU quyết định chi 21 triệu euro, bao gồm phụ phí, để ký hợp đồng với Lammens. Thương vụ này đặt dấu chấm hết cho Martinez, người cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân gia nhập MU trước đó.

Dù vậy, Martinez không có vẻ buồn rầu sau khi thương vụ đổ bể. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hình ảnh vui vẻ ở sân bay trong lúc chờ trở lại hội quân cùng tuyển Argentina cho loạt trận FIFA Days tháng 9.

Hình ảnh mới nhất của Martinez trên trang cá nhân.

Mức giá chiêu mộ Martinez lên đến 40 triệu bảng, đây là con số được cho là quá đắt với một thủ môn đã 32 tuổi. Do đó, "Quỷ đỏ" quyết định từ bỏ cuộc đàm phán và chuyển hướng sang mục tiêu trẻ trung hơn là Lammens (23 tuổi).

Trong hai năm qua, Martinez đã trở thành nhân tố quan trọng tại Villa Park dưới thời HLV Unai Emery. Tuy nhiên, trong bối cảnh Aston Villa gặp khó về tài chính và hợp đồng của cầu thủ với CLB sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, việc Martinez rời đi vào hè này từng được xem là kịch bản tốt nhất cho các bên.

Ở vòng 3 Premier League cuối tuần trước, HLV Emery đã gạch tên Martinez khỏi đội hình trong trận thua 0-3 trước Crystal Palace. Sau trận, HLV người Tây Ban Nha tỏ ra không hài lòng về cậu học trò: "Chúng tôi cần những cầu thủ dành sự tập trung 100% cho CLB. Và cậu ấy không có điều đó".

