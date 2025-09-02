MU chốt mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng mùa đông

MU xác định tiền vệ Conor Gallagher của Atletico Madrid là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở chợ đông sắp tới.

MU muốn có Gallagher.

Trong bối cảnh hàng tiền vệ có phong độ bất ổn, MU được cho là sẽ ưu tiên mang về một cầu thủ ở khu trung tuyến trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Daily Mail đưa tin tiền vệ Conor Gallagher của Atletico Madrid là mục tiêu sáng giá.

MU quyết định không thúc đẩy thương vụ Gallagher trong mùa hè này, nhưng đã lên kế hoạch đàm phán trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Atletico cũng làm rõ quan điểm chỉ muốn bán đứt Gallagher thay vì để anh rời đi theo dạng cho mượn.

Gallagher bị HLV Diego Simeone gạch tên khỏi cả ba trận đấu mở màn của Atletico tại La Liga 2025/26. Với 136 lần ra sân tại Premier League trong màu áo Chelsea và Crystal Palace, Gallagher không lạ gì môi trường khắc nghiệt này. Anh sẵn sàng trở lại quê nhà thi đấu nếu có đề nghị phù hợp.

Ngoài MU, Everton và Crystal Palace cũng đang tìm cách đàm phán để chiêu mộ Gallagher. Transfermarkt định giá tiền vệ này vào khoảng 40 triệu euro.

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU mang về tân binh Senne Lammens từ Royal Antwerp với mức phí 21 triệu euro, bao gồm các điều khoản phụ.

"Quỷ đỏ" từng muốn bổ sung một tiền vệ trước khi chợ hè đóng cửa nhưng bất thành. Các mục tiêu lọt vào tầm ngắm của MU bao gồm Carlos Baleba (Brighton) và Angelo Stiller (Stuttgart). Tuy nhiên, không có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.