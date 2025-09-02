Zinchenko rời Arsenal nhưng vẫn chơi ở giải Ngoại hạng Anh

Hậu vệ của Arsenal là Oleksandr Zinchenko đồng ý gia nhập Nottingham Forest theo dạng cho mượn muộn vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Zinchenko sẽ sang chơi cho Nottingham Forest.

Zinchenko đã tìm cách rời Arsenal suốt mùa hè sau khi không còn nằm trong sự lựa chọn hàng đầu của HLV. Hậu vệ cánh trái này từng là mục tiêu của Marseille, nhưng mức lương được cho là vượt quá 100.000 bảng mỗi tuần đã trở thành rào cản lớn.

Giờ đây, Zinchenko sắp hoàn tất việc sang Forest theo hợp đồng cho mượn một mùa, sau khi đội bóng này bất ngờ chuyển hướng và đưa ra lời đề nghị vào phút chót.

Ban đầu, Forest theo đuổi hậu vệ Javi Galan của Atletico Madrid, nhưng do đàm phán với đội bóng Tây Ban Nha đổ vỡ, họ đã chuyển sang Zinchenko. Hợp đồng của tuyển thủ Ukraine sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau nên Arsenal muốn bán ngay để gỡ gạc.

Mùa hè 2022, Zinchenko gia nhập Arsenal với mức phí khoảng 30 triệu bảng. Anh ngay lập tức trở thành trụ cột trong mùa giải 2022/23, khi Arsenal cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Premier League với Man City. Vai trò “inverted full-back” của Zinchenko – hậu vệ cánh bó vào trung lộ – giúp Arsenal kiểm soát thế trận và triển khai bóng mượt mà từ tuyến dưới.

Tuy nhiên, chấn thương cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ những gương mặt trẻ như Jakub Kiwior và Takehiro Tomiyasu khiến anh dần mất vị trí chính thức trong các mùa tiếp theo.

Sự ra đi của Zinchenko diễn ra trong ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng đầy sôi động của Arsenal, khi Albert Sambi Lokonga, Fabio Vieira và Jakub Kiwior cũng lần lượt rời CLB.