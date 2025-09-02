Sancho vẫn khiến MU mất bộn tiền

Aston Villa công bố việc mượn tiền đạo Jadon Sancho từ Manchester United cho đến hết mùa giải 2025/26, với các điều khoản tài chính bao gồm việc chia sẻ lương và các khoản phí bổ sung.

Sancho ra mắt Aston Villa.

Theo The Athletic, Aston Villa sẽ chi trả 80% mức lương hiện tại của Sancho, trong khi Manchester United chịu trách nhiệm cho 20% còn lại. Tại sân Old Trafford, Sancho nhận mức lương hơn 300.000 bảng/tuần, con số cao hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

Vì Aston Villa sẽ chi trả 80% mức lương của Sancho, Manchester United vẫn phải tốn hơn 60.000/bảng/tuần cho cầu thủ người Anh. Theo tính toán từ Opta, "Quỷ đỏ" vẫn phải trả gần 3 triệu bảng tiền lương cho Sancho mùa này, dù cầu thủ khoác áo Aston Villa.

Thỏa thuận mượn này không bao gồm tùy chọn mua đứt, bởi Aston Villa đang gặp khó khăn tài chính. Dẫu vậy, đây cũng được xem là cơ hội để Sancho lấy lại phong độ tại sân Villa Park, dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery.

Việc chia sẻ lương giữa hai câu lạc bộ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho Aston Villa, trong khi Manchester United có thể tiếp tục tìm kiếm các phương án cho tương lai của Sancho, ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 hoặc hè năm sau.

Trước đó, nhiều CLB từng thất bại trong việc chiêu mộ Sancho, chỉ vì cầu thủ không chịu cắt giảm thu nhập. Cầu thủ 25 tuổi đang bước vào năm cuối hợp đồng tại Old Trafford, với lựa chọn gia hạn thêm 12 tháng.