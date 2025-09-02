Garnacho biết ơn MU

Alejandro Garnacho lần đầu lên tiếng về việc chia tay Manchester United để gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Garnacho biết ơn quãng thời gian 5 năm khoác áo MU.

Sau hàng loạt tin đồn trong hè 2025, Garnacho cuối cùng hoàn tất việc chuyển đến Chelsea và ký hợp đồng đến năm 2032. MU nhận được khoản phí chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng, kèm điều khoản bán lại 10% trong tương lai.

Kể từ khi thương vụ được công bố, Garnacho chia sẻ nhiều cảm xúc về việc gia nhập Chelsea, cho biết đây là cảm giác tuyệt vời khi được khoác lên màu áo đội bóng hâm mộ từ thuở nhỏ. Garnacho cũng có lần đầu nói về việc chia tay MU.

Garnacho viết trên trang cá nhân: "Thân gửi Manchester, sau 5 năm tuyệt vời, một chương đặc biệt trong cuộc đời tôi đã khép lại. Chúng ta tạo ra những khoảnh khắc không thể quên, và tôi biết ơn về những kỷ niệm đó. Xin cảm ơn các huấn luyện viên, nhân viên và đồng đội vì luôn tin tưởng tôi. Mỗi lần khoác lên chiếc huy hiệu, tôi luôn cống hiến hết mình".

"Tôi ra đi với niềm tự hào về những gì chúng ta đã đạt được và rất háo hức với những thử thách phía trước. Chúc Manchester United luôn thành công và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong chương mới của sự nghiệp", Garnacho kết lại.

Bên cạnh Garnacho, Marcus Rashford cũng hoàn thành ước mơ gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải với tùy chọn mua đứt trị giá 30,3 triệu bảng. Jadon Sancho sang Aston Villa theo dạng cho mượn, trong khi Antony khoác áo Real Betis với mức phí 25 triệu bảng, kèm điều khoản bán lại 50% trong tương lai.