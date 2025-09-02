Phát biểu của Ronaldo về Ten Hag gây sốt trở lại

Cristiano Ronaldo từng công khai bày tỏ sự thiếu tôn trọng đối với HLV Erik ten Hag sau những mâu thuẫn trong thời gian anh thi đấu tại MU.

Ronaldo mâu thuẫn với Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Tại Old Trafford, Ronaldo và Ten Hag không có một mối quan hệ tốt. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha bị Ten Hag treo giò sau khi từ chối vào sân thay người trong một trận đấu gặp Tottenham Hotspur.

Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không có sự tôn trọng đối với ông ấy [Ten Hag] vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi. Không chỉ HLV, mà còn 2-3 người ở cấp lãnh đạo tại CLB nữa".

Khi đó, Ronaldo cũng thừa nhận "cảm thấy bị phản bội". Siêu sao người Bồ Đào Nha tin rằng nhiều người không muốn anh tiếp tục gắn bó với CLB.

Lời chỉ trích của Ronaldo thu hút sự chú ý trở lại sau khi Ten Hag bị Leverkusen sa thải chỉ sau 2 trận tại Bundesliga 2025/26. HLV người Hà Lan được cho là xảy ra mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Trước những chỉ trích hướng đến Ten Hag sau giai đoạn tiền mùa giải gây thất vọng, ban lãnh đạo Leverkusen không có động thái bảo vệ HLV người Hà Lan.

Truyền thông Đức cho rằng Ten Hag "tạo nên bầu không khí u ám" và làm mất niềm tin từ các học trò.

Sau khi nhận tin bị sa thải, Ten Hag viết trên trang cá nhân: "Một HLV mới cần không gian để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, thiết lập những tiêu chuẩn, xây dựng nền tảng cho đội bóng và để lại dấu ấn trong lối chơi. Việc sa thải một HLV chỉ sau hai trận đấu là điều chưa từng xảy ra".

