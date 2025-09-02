MU sắp thanh lý thêm 3 cầu thủ

Sự khác nhau về ngày đóng cửa kỳ chuyển nhượng hè 2025 tại các nước giúp MU có cơ hội thanh lý những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch.

Onana có thể rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo Sportbible, Andre Onana có thể rời Manchester United sau sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens. Saudi Pro League được xem là bến đỗ tiềm năng khi thị trường chuyển nhượng hè tại đây còn mở đến ngày 10/9. Bên cạnh đó, các CLB Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia cuộc đua, bởi hạn chót ở quốc gia này là 11/9.

Nguồn tin từ Daily Mail cho hay HLV Ruben Amorim chưa đưa ra khẳng định về tương lai của Onana, dù thủ môn người Cameroon vẫn bày tỏ mong muốn gắn bó với sân Old Trafford. Tuy nhiên, khả năng anh ra đi không nhỏ, bởi MU hiện sở hữu tới bốn thủ môn trong đội một.

Không chỉ Onana, vị trí của Altay Bayindir cũng bị đặt dấu hỏi. Được trao cơ hội ở một số trận gần đây, thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ lại liên tiếp mắc sai lầm và có nguy cơ trở về quê hương thi đấu.

Cái tên thứ ba đối diện cảnh rời Old Trafford là Tyrell Malacia. Hậu vệ trái người Hà Lan từng tiến gần thỏa thuận gia nhập Elche theo dạng cho mượn, nhưng thương vụ đổ bể vào phút cuối.

Trong bối cảnh Premier League tạm nghỉ hai tuần cho loạt trận FIFA Days, đây sẽ là quãng thời gian để “Quỷ đỏ” rà soát lực lượng và chốt tương lai các gương mặt không còn nằm trong kế hoạch.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.