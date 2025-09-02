Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Martinez không rời Aston Villa

  • Thứ ba, 2/9/2025 15:30 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Aston Villa xác nhận thủ thành Emiliano Martinez sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng sau khi kế hoạch rời đi vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè bất thành.

Thủ môn 33 tuổi tìm kiếm cơ hội rời Villa Park, trong đó có tin đồn về việc anh trở thành mục tiêu của Manchester United. Tuy nhiên, thay vì chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2022, "Quỷ đỏ" lại chọn phương án an toàn hơn với Senne Lammens từ Royal Antwerp, khiến thương vụ liên quan đến Martinez đổ vỡ ngay trước giờ chót.

Martinez hiện vẫn còn hợp đồng với Aston Villa tới tháng 6/2029. Dù nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ - nơi thị trường chuyển nhượng còn mở tới ngày 12/9 - thủ môn người Argentina không mặn mà với viễn cảnh chơi bóng tại Super Lig.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man United chỉ dừng lại ở mức đàm phán thăm dò, không hề đưa ra lời đề nghị chính thức cho Martinez. Điều đó đồng nghĩa Aston Villa sẽ tiếp tục có sự phục vụ của người gác đền giàu kinh nghiệm trong khung gỗ, một sự ổn định quan trọng cho tham vọng mùa giải mới.

Hà Trang

