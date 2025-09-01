MU có thủ môn mới, vụ Martinez khép lại

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Senne Lammens, đồng thời chấm dứt việc theo đuổi Emiliano Martinez.

MU chiêu mộ Lammens với giá 21 triệu euro và khép lại thương vụ Martinez.

Theo The Athletic, MU trả cho Royal Antwerp mức phí 21 triệu euro cộng thêm các điều khoản phụ. Thỏa thuận không bao gồm điều khoản chia phần trăm bán Lammens trong tương lai.

Lammens sẽ tới Manchester để hoàn tất việc ký hợp đồng sau khi kiểm tra y tế, với thỏa thuận cá nhân được thống nhất cho hợp đồng kéo dài 5 năm.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất trong tối 1/9. "Sau khi có Lammens, mối quan tâm của MU dành cho Martinez chính thức khép lại", nhà báo người Italy thông tin thêm.

"Quỷ đỏ" chỉ cần một thủ môn nhưng đám phán với cả Lammens và Martinez, thậm chí đều đạt thỏa thuận cá nhân. Song, mức giá Martinez quá đắt nên CLB chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Lammens và thành công.

Vị trí thủ môn vốn không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của MU hè này. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi nhanh chóng sau loạt sai lầm của Andre Onana lẫn Altay Bayindir ở Carabao Cup và Premier League.

Trong khi đó, Lammens gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chơi chân tốt, phản xạ xuất sắc và lối chơi hiện đại. Thống kê cho thấy Lammens trung bình thực hiện 24 đường chuyền mỗi trận tại giải Bỉ, với gần 7 pha phát bóng dài chính xác.

Ngoài ra, Lammens có trung bình 4,5 pha cứu thua mỗi trận với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Thủ môn 23 tuổi có 65 lần ra sân cho Antwerp. Anh từng khoác áo các đội trẻ Bỉ và được gọi lên tuyển quốc gia hồi tháng 3, dù chưa được sử dụng.