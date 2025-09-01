MU đạt thỏa thuận cá nhân với Lammens

Theo The Athletic, Manchester United đã đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, nhưng vẫn chưa chốt được mức phí chuyển nhượng với CLB Bỉ.

Thủ môn Lammens là một trong 2 mục tiêu cho khung gỗ của MU.

Nguồn tin cho biết: “Manchester United đã đạt thỏa thuận cá nhân với Senne Lammens. Vẫn chưa thống nhất phí chuyển nhượng với Royal Antwerp, đàm phán đang diễn ra. MU cũng đang thương thảo về Emi Martínez, nhưng cuối cùng sẽ chỉ hoàn tất một thương vụ thủ môn”.

Trước đó, The Athletic cũng đưa tin trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại vào ngày 1/9, “Quỷ đỏ” tiến hành các cuộc đàm phán gấp rút với Emiliano Martinez. Theo đó, thủ môn Martinez đồng ý các điều khoản cá nhân với Manchester United, tạo điều kiện để "Quỷ đỏ" tiếp cận Aston Villa để đàm phán chuyển nhượng. Thậm chí, Martinez còn chính thức bày tỏ quan điểm muốn tới MU.

Những thông tin liên tục cho thấy MU đang chơi trò bắt cá hai tay. Rõ ràng là đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ cần một thủ môn nhưng họ đang đám phán với cả hai thủ môn, thậm chí thỏa thuận điều khoản cá nhân xong với cả hai mục tiêu. Chính vì vậy, trong những trận gần đây, cả Lammens và Martinez đều không ra sân để chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra y tế tại Manchester. Như vậy, trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, đội bóng nào chấp nhận mức giá có lợi hơn cho MU thì "Quỷ đỏ" sẽ chốt kèo và thủ môn còn lại sẽ bể kèo.

Martinez được đánh giá rất cao vì có kinh nghiệm thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và từng vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Lammens có lợi thế trẻ hơn và là người từng được chuyên gia săn tài năng Jacek Kulig mô tả là “phi thường”. Nhưng dù là ai đến thì thủ môn Andre Onana sẽ phải chấp nhận mất vị trí số 1.