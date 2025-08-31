MU dự chi 40 triệu bảng cho Martinez

Manchester United đang chuẩn bị tung ra lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn Emiliano Martinez từ Aston Villa, trong bối cảnh thương vụ Senne Lammens của Royal Antwerp có nguy cơ đổ bể.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU liên hệ trở lại với Villa và người đại diện của Martinez cuối tuần qua. Thủ môn 32 tuổi - nhà vô địch World Cup 2022 - vốn là trụ cột trong hành trình hồi sinh của Villa dưới thời Unai Emery, song CLB này đang chịu áp lực từ quy định Tài chính và Bền vững (PSR) nên có thể buộc phải bán nếu nhận được mức giá hợp lý.

Trong khi đó, đàm phán với Lammens vẫn chưa ngã ngũ. MU muốn có phương án dự phòng khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước khi thị trường đóng cửa. Sự kiên nhẫn của HLV Ruben Amorim với Andre Onana cạn kiệt, còn Altay Bayindir - dù bắt chính cả ba trận Premier League mùa này - cũng chưa thuyết phục.

Onana, người từng có 50 lần ra sân mùa trước, chỉ mới bắt một trận mùa này và gây thất vọng trong thất bại sốc trước Grimsby tại Carabao Cup.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng đang tính nước đi cuối. Theo Daily Mail, đội bóng thành Birmingham muốn chiêu mộ Lucas Paqueta từ West Ham. Tiền vệ 28 tuổi sẵn sàng rời đi để tìm suất đá cúp châu Âu, mở ra thương vụ hứa hẹn tạo nên làn sóng chuyển nhượng muộn đầy kịch tính.