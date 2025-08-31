Vị trí có thể khiến Amorim 'bay ghế'

Sau khi MU thắng Burnley 3-2 ở vòng 3 Premier League đêm 30/8, nhiều CĐV "Quỷ đỏ" hướng mũi nhọn chỉ trích vào thủ môn Altay Bayindir.

Onana lẫn Bayindir đều chưa thể khiến Amorim yên tâm.

Trên sân Old Trafford, Bayindir tiếp tục được trao cơ hội bắt chính thay Andre Onana. Dù vậy, nhiều fan "Quỷ đỏ" tỏ ra thất vọng với Bayindir, cho rằng thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai trước Burnley.

"Pha xử lý khó hiểu nữa của Bayindir. Nhưng người chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ là Amorim". "Bayindir phải làm tốt hơn. Nếu MU không chiêu mộ một thủ môn đẳng cấp, Amorim coi như mất việc", "Bayindir cần bị thải loại", "Anh ta cần một HLV có chuyên môn về phản xạ và bắt bóng bổng"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Thủ môn tiếp tục là nỗi ám ảnh của fan MU. Hôm 28/8, lần đầu tiên trong lịch sử, MU thua một đội bóng hạng Tư (League Two) ở cúp Liên đoàn Anh. Thủ môn Onana lại là tâm điểm chỉ trích khi mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua. "Quỷ đỏ" rõ ràng cần một thủ lĩnh trong khung gỗ nếu không muốn tự bắn vào chân trong mùa giải mới.

Trước Burnley, MU dẫn trước khi Josh Cullen đá phản lưới, nhưng đội khách Burnley nhanh chóng gỡ hòa nhờ công của Lyle Foster. Bryan Mbeumo đưa MU vượt lên, song Jaidon Anthony lại lập công cân bằng 2-2 phút 66.

Chiến thắng chỉ đến với "Quỷ đỏ" ở những phút bù giờ khi Burnley phạm lỗi với Amad Diallo trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Bruno Fernandes dứt điểm thành công, ấn định tỷ số 3-2 chung cuộc.