Amorim chỉ bắt tay một cầu thủ MU

Hành động của HLV Ruben Amorim thu hút sự chú ý của dư luận trong chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley tại vòng 3 Premier League hôm 30/8.

Amorim đang chịu áp lực lớn. Ảnh: Reuters.

Sau khi trận đấu với Burnley kết thúc, một khán giả quay lại cảnh Amorim tiến đến bắt tay HLV Scott Parker của đối thủ rồi đến cậu học trò Joshua Zirkzee, trước khi đi thẳng vào đường hầm. Trong khi đó, các cầu thủ MU còn lại vẫn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng và bỏ quên HLV người Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc này nhanh chóng tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Amorim không thể vui nổi khi chứng kiến màn trình diễn của các học trò trước một Burnley không được đánh giá cao.

"Amorim có vẻ chán nản, phải chăng ông ấy đang muốn rời MU?", một CĐV viết trên X. Tài khoản khác nhận định: "Bản thân người hâm mộ còn không thể chấp nhận màn trình diễn này chứ đừng nói Amorim". Một người hâm mộ khác bình luận: "Có lẽ Amorim biết ngày chia tay MU đã đến gần".

Sau trận thua sốc ở vòng 2 League Cup trước Grimsby hồi giữa tuần, nội bộ MU dấy lên tin đồn Amorim có thể rời đi ngay trong kỳ tập trung ĐTQG, bất chấp kết quả gặp Burnley. Thắng lợi hôm 30/8 tạm thời xoa dịu nỗi lo này, nhưng sự bất an vẫn chưa hề biến mất.

Truyền thông Anh cũng cho biết một số trụ cột của MU tỏ ra mất niềm tin trước sự kiên định của Amorim với hệ thống 3-4-3, vốn bị đánh giá không phù hợp với nhân sự hiện tại ở Manchester.

