Konate chần chừ gia hạn, Real Madrid chờ thời

Liverpool đang đối mặt với nỗi lo ngày càng lớn về tương lai của trung vệ Ibrahima Konate, người đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Real Madrid.

Konate sẵn sàng theo chân Trent.

Theo The Mirror, cầu thủ 26 tuổi chỉ còn chưa đầy một năm trong hợp đồng hiện tại và chưa cho thấy dấu hiệu nào muốn gia hạn với nhà vô địch Premier League. Điều này khiến ban lãnh đạo Anfield chấp nhận thực tế rằng Konate có thể đi theo “vết xe đổ” của Trent Alexander-Arnold, người đã chuyển sang khoác áo Real Madrid hồi đầu mùa hè.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang lên kế hoạch chiêu mộ Konate mà không mất phí chuyển nhượng sau khi hợp đồng của anh với Liverpool đáo hạn. Dù từng xuất hiện tin đồn về một thương vụ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khả năng đó hiện gần như không còn.

Real Madrid là đội bóng rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi các mục tiêu hết hợp đồng tìm đến họ. Cách Real Madrid chờ đợi Kylian Mbappe và Trent chính là sự cổ vũ dành cho Konate. Nhiều khả năng, Real Madrid đợi đến tháng 1/2026 để chính thức thảo luận một cách hợp pháp với hậu vệ người Pháp như cách họ từng làm với Trent.

Phong độ sa sút của Konate ở giai đoạn đầu mùa giải càng làm dấy lên những đồn đoán, khi một số nguồn tin thân cận với CLB tin rằng tâm trí của anh đã bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán chuyển nhượng.

Trước tình hình đó, Liverpool được cho là đã nhắm đến Marc Guehi của Crystal Palace như một phương án bổ sung muộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tạm thời, Konate vẫn nằm trong tầm ngắm của Real Madrid cho mùa hè 2026, và Liverpool sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thuyết phục anh tiếp tục gắn bó với Anfield.