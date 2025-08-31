Trận đấu gây sốc tại Pháp

Lille có chiến thắng 7-1 trước Lorient tại vòng 3 Ligue 1 diễn ra rạng sáng 31/8.

Lille thắng đậm Lorient.

Ở hiệp một trên sân Yves Allainmat-Le Moustoir, Lille và Lorient cầm chân nhau 0-0. Nhưng bước sang hiệp hai, kịch bản không tưởng đã xảy ra. Lille và Lorient ghi tổng cộng 8 bàn thắng, trong đó Lille có 7 lần sút tung lưới đội chủ nhà.

Matias Fernandez và Hamza Igamane của Lille có cho mình mỗi người một cú đúp. Các bàn còn lại bên phía đội khách do công của Romain Perraud, Osame Sahraoui và Hakon Arnar Haraldsson.

Trong khi đó, Aiyegun Tosin là người ghi bàn danh dự cho Lorient ở phút 64.

Trong số những cầu thủ ghi bàn cho Lille, tân binh Igamane gây chú ý với cú đúp ở trận ra mắt đội bóng mới. Mùa trước, Igamane thi đấu cho Rangers và đã in dấu giày vào 19 pha lập công.

Trong kỳ chuyển nhượng hè này, Lille chia tay 4 trụ cột, bao gồm thủ thành Lucas Chevalier (sang PSG), tiền đạo Jonathan David (sang Juventus), tiền vệ Angel Gomes (sang Marseille) và trung vệ Bafoe Diakite (sang Bournemouth). Lille thu về gần 100 triệu euro nhờ bán cầu thủ, nhưng mới chỉ chi ra 35 triệu euro cho 8 tân binh.

Lille đang được dẫn dắt bởi cựu HLV Lyon, Bruno Genesio. Đội có thành tích bất bại từ đầu giải với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở vòng 2, Lille đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Monaco.

Với 7 điểm sau 3 vòng đấu, Lille đang xếp nhì bảng Ligue 1, kém PSG 2 điểm.

