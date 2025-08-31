Phớt lờ vị trí HLV MU, Southgate nhận công việc mới

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh, Sir Gareth Southgate, sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình mới của BBC mang tên One Of A Kind, giữa lúc có tin đồn ông chuẩn bị dẫn dắt MU.

Trong chương trình, Southgate sẽ phỏng vấn những nhà lãnh đạo và nhân vật thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dự án được thực hiện theo phong cách podcast. Đây cũng là công việc chính thức đầu tiên của ông kể từ khi kết thúc 8 năm dẫn dắt "Tam sư".

Một nguồn tin cho biết BBC rất phấn khích khi mời được Southgate cho vai trò dẫn dắt lần đầu tiên, coi đây là một thương vụ lớn. Nguồn tin này cũng nhận định rằng Southgate là một người có tư duy triết lý và các nhà sản xuất tin tưởng ông sẽ phù hợp để thực hiện những cuộc đối thoại chuyên sâu, hé mở nhiều góc nhìn thú vị từ chính trải nghiệm của mình.

Southgate từng đưa tuyển Anh vào hai trận chung kết Euro 2020 và 2024, cùng với đó là bán kết World Cup 2018. Thành tích ấy chỉ xếp sau Sir Alf Ramsey - người đưa Anh vô địch World Cup 1966.

Southgate có công việc mới.



Southgate dự kiến nhận khoảng 50.000 bảng cho vai trò mới này. Thực ra tiền không quá quan trọng vì ông hiện được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu bảng.

Đáng chú ý, cựu hậu vệ này trước đó từng úp mở rằng công việc tiếp theo của ông có thể nằm ngoài phạm vi bóng đá. Đầu tháng này, Southgate cho biết ông không vội vàng quay trở lại ghế huấn luyện. Ông nói rằng người ta không thể nói trước điều gì, nhưng ông không chủ động tìm kiếm cơ hội trở lại.

Southgate còn chia sẻ thêm rằng hiện tại ông đang tận hưởng cuộc sống, có khá nhiều việc phải làm như viết một cuốn sách, tham gia một số dự án kinh doanh. Tuy vậy, ông cũng dành thời gian để đi du lịch và chơi golf.