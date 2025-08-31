Cảnh ăn mừng của MU gây bão

Đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng cuồng nhiệt của Bruno Fernandes và Diogo Dalot ở phút 90+8 trong trận thắng Burnley 3-2 thuộc vòng 3 Premier League gây bàn tán trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc gây chú ý của Dalot và Fernandes.

Đêm 30/8, MU thắng trận đầu tiên trong mùa trước Burnley, đội mới thăng hạng. Nhờ cú sút 11 m của Fernandes ở phút 95 khi Amad Diallo bị phạm lỗi trong vùng cấm, MU vượt lên dẫn 3-2 và bảo vệ được thành quả.

Phút bù giờ thứ 8 tại Old Trafford, Fernandes và Dalot ăn mừng cuồng nhiệt sau khi trọng tài Sam Barrott không trao quả phạt góc cho Burnley. Dalot hét vào mặt Lyle Foster của Burnley, trước khi Fernandes đẩy nhẹ cầu thủ người Nam Phi và hét về phía khán đài Stretford End. Đây là cảnh tượng gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội.

Một fan bình luận: "Những đội trưởng hàng đầu của các đội bóng lớn hiếm khi tham gia vào những tranh cãi kiểu này, đặc biệt vào những ngày mà họ lẽ ra phải thắng. Tình trạng cuồng nhiệt của MU hiện tại gây hại lâu dài cho họ". Một fan khác viết: "Burnley, trên sân nhà. U ám quá". Trong khi một người khác cho rằng: "Mức độ tiêu chuẩn xuống thấp, đá với Burnley trên sân nhà lại khiến họ hành xử như vậy".

Một fan viết tiếp: "Tôi thích thấy một thái độ điềm tĩnh hơn. Tất cả ở MU giờ điên cuồng và hỗn loạn. Tôi có thể hiểu nếu là một trận derby căng thẳng hay trận đấu có nhiều va chạm, nhưng đây là Burnley trên sân nhà. Thư giãn chút đi". Một fan khác kết luận: "Nếu có đoạn clip nào nói lên mức độ tồi tệ và sự sa sút của MU, thì chính là cái này. Giờ họ cách các đội bóng hàng đầu quá xa".

Cựu danh thủ Paul Merson cũng lên tiếng: "Dalot và Fernandes ăn mừng như thể vừa chiến thắng ở World Cup. Tôi chưa thấy ai điên cuồng như vậy khi vô địch World Cup".