MU vỡ òa cảm xúc

|
Phút 90+3 trận đấu trên sân Old Trafford, khi tỷ số là 2-2, Bruno Fernandes chịu nhiều áp lực nhưng vẫn tung cú sút chuẩn xác vào góc xa trên chấm 11 m, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho "Quỷ đỏ".
|
Sau bàn thắng quyết định, các cầu thủ Manchester United có màn ăn mừng cuồng nhiệt.
|
Fernandes, người sửa sai sau cú sút hỏng phạt đền trong trận hòa Fulham 1-1 hôm 24/8, chạy ra ngoài sân, trượt dài trên cỏ như trút bỏ được gánh nặng.
|
Tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể kìm được cảm xúc, nở nụ cười rạng rỡ, trong khi các đồng đội lập tức xúm lại ôm chầm lấy anh, chia vui với chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.
|
Khán đài Old Trafford cũng không kém phần náo nhiệt. Người hâm mộ nhảy múa ăn mừng, không khí sôi động trong suốt quãng thời gian sau khi Fernandes ghi bàn và trận đấu kết thúc.
|
Niềm vui càng thêm vỡ òa khi các cầu thủ MU ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Cảnh tượng là minh chứng cho quyết tâm của thầy trò HLV Ruben Amorim, đặc biệt khi họ vượt qua những thời điểm khó khăn trong trận đấu này.
|
CLB chủ sân Old Trafford giữ lại 3 điểm quý giá, đồng thời đây có thể là bước ngoặt để họ lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận đầy thất vọng. Trận thắng này chắc chắn sẽ là động lực lớn cho MU trong chặng đường phía trước.
|
Tân binh Bryan Mbeumo chơi năng nổ và có bàn đầu tiên cho MU ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Amad Diallo tiếp tục cho thấy giá trị khi được trao cơ hội. Chính cầu thủ này bị kéo ngã trong vùng cấm, mang về quả penalty quan trọng cho MU.
|
Bên kia chiến tuyến, Burnley có lý do để tiếc nuối. Họ thi đấu quả cảm và gây ra rất nhiều khó khăn cho MU ngay tại thánh địa "Nhà hát của những giấc mơ".
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.