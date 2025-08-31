MU vỡ òa cảm xúc

Tân binh Bryan Mbeumo chơi năng nổ và có bàn đầu tiên cho MU ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Amad Diallo tiếp tục cho thấy giá trị khi được trao cơ hội. Chính cầu thủ này bị kéo ngã trong vùng cấm, mang về quả penalty quan trọng cho MU.