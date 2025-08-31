Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU vỡ òa cảm xúc

  • Chủ nhật, 31/8/2025 05:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 30/8, MU thắng 3-2 kịch tính trước Burnley với pha lập công quyết định từ chấm phạt đền của Bruno Fernandes ở phút bù giờ thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26.

MU vo oa cam xuc anh 1

Phút 90+3 trận đấu trên sân Old Trafford, khi tỷ số là 2-2, Bruno Fernandes chịu nhiều áp lực nhưng vẫn tung cú sút chuẩn xác vào góc xa trên chấm 11 m, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho "Quỷ đỏ".
MU vo oa cam xuc anh 2

Sau bàn thắng quyết định, các cầu thủ Manchester United có màn ăn mừng cuồng nhiệt.

MU vo oa cam xuc anh 3

Fernandes, người sửa sai sau cú sút hỏng phạt đền trong trận hòa Fulham 1-1 hôm 24/8, chạy ra ngoài sân, trượt dài trên cỏ như trút bỏ được gánh nặng.
MU vo oa cam xuc anh 4

Tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể kìm được cảm xúc, nở nụ cười rạng rỡ, trong khi các đồng đội lập tức xúm lại ôm chầm lấy anh, chia vui với chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.
MU vo oa cam xuc anh 5

Khán đài Old Trafford cũng không kém phần náo nhiệt. Người hâm mộ nhảy múa ăn mừng, không khí sôi động trong suốt quãng thời gian sau khi Fernandes ghi bàn và trận đấu kết thúc.


MU vo oa cam xuc anh 6

Niềm vui càng thêm vỡ òa khi các cầu thủ MU ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Cảnh tượng là minh chứng cho quyết tâm của thầy trò HLV Ruben Amorim, đặc biệt khi họ vượt qua những thời điểm khó khăn trong trận đấu này.
MU vo oa cam xuc anh 7

CLB chủ sân Old Trafford giữ lại 3 điểm quý giá, đồng thời đây có thể là bước ngoặt để họ lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận đầy thất vọng. Trận thắng này chắc chắn sẽ là động lực lớn cho MU trong chặng đường phía trước.
MU vo oa cam xuc anh 8

Tân binh Bryan Mbeumo chơi năng nổ và có bàn đầu tiên cho MU ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Amad Diallo tiếp tục cho thấy giá trị khi được trao cơ hội. Chính cầu thủ này bị kéo ngã trong vùng cấm, mang về quả penalty quan trọng cho MU.
MU vo oa cam xuc anh 9

Bên kia chiến tuyến, Burnley có lý do để tiếc nuối. Họ thi đấu quả cảm và gây ra rất nhiều khó khăn cho MU ngay tại thánh địa "Nhà hát của những giấc mơ".

Minh Nghi

