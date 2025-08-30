MU giành 3 điểm bằng quả penalty ở phút 90+7

Đêm 30/8, MU thắng Burnley 3-2 bằng bàn thắng muộn từ chấm phạt đền của Bruno Fernandes.

Phút 90+3 trận đấu trên sân Old Trafford, khi tỷ số là 2-2, MU bất lực trong việc tiếp cận khung thành Burnley. Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra khi Anthony có pha kéo áo lộ liễu với Amad Diallo trong vùng cấm.

Sau khi nhận khiếu nại từ cầu thủ chủ nhà, trọng tài chính tham khảo video làm chậm rồi chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự ly 11 m, Bruno Fernandes chịu nhiều áp lực nhưng vẫn tung cú sút chuẩn xác vào góc xa, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho "Quỷ đỏ".

Thầy trò HLV Ruben Amorim lần đầu giành 3 điểm ở Premier League 2025/26. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ trên sân, đặc biệt là hàng phòng ngự, vẫn để lại quá nhiều nỗi lo.

Bruno, Mbeumo ghi bàn giúp MU giành 3 điểm.

Trước đối thủ mới lên hạng, MU tạo thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà cầm bóng 60% và tạo ra 15 cơ hội chỉ trong hiệp một. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của nửa đỏ thành Manchester đều không mang lại hiệu quả trước màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Martin Dubravka.

Sau 4 cú sút trúng đích và 2 lần đưa bóng dội xà, đoàn quân của HLV Ruben Amorim phải nhờ đến pha phản lưới của Josh Cullen ở phút 27 mới có thể khai thông bế tắc.

Hiệp một khép lại, "Quỷ đỏ" dẫn trước nhưng chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi lần lượt Matheus Cunha, Mason Mount phải rời sân sớm vì chấn thương.

Sang hiệp hai, MU không còn duy trì được sự chủ động. Burnley chớp cơ hội vùng lên và tận dụng sự lỏng lẻo nơi hàng thủ áo đỏ để ghi bàn gỡ hòa. Phút 55, Diogo Dalot, Mathijs De Ligt di chuyển lúng túng, tạo điều kiện cho Lyle Foster thoải mái dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

MU đang nỗ lực cải thiện tình hình.

Dù MU ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 2 phút sau đó, nhờ nỗ lực của Bryan Mbeumo, hàng thủ thảm họa vẫn khiến CLB chủ sân Old Trafford nhận trái đắng ở phút 67. Các hậu vệ áo đỏ không thể làm chủ không gian trong một pha phòng ngự ném biên mạnh và để đối phương tung 2 cú sút liên tiếp từ cự ly gần, hạ gục Bayindir.

Sau khi MU thủng lưới lần thứ 2, Benjamin Sesko mới vào sân. Chủ nhà cố gắng hướng bóng đến vị trí của tân binh người Slovenia nhưng hàng thủ Burnley chơi tập trung để hoá giải những pha nhồi bóng vào từ hai biên của đối thủ.

Vào thời điểm khó khăn nhất, may mắn mỉm cười với MU. Anthony, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Burnley, mắc sai lầm khiến CLB mới lên hạng đánh rơi điểm số đầy đáng tiếc.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.