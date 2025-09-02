Emiliano Martinez sụp đổ

Không ai ngờ rằng Emiliano Martinez - nhà vô địch World Cup, biểu tượng của Aston Villa - lại trở thành “kẻ thua lớn nhất” trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Martinez vốn là thủ môn được yêu mến bậc nhất ở Villa Park.

Chỉ trong vài tuần, từ chỗ được ca ngợi là “số một thế giới”, anh biến thành tâm điểm chỉ trích, buộc phải trở lại Villa Park với hình ảnh hoen ố và niềm tin bị tổn hại.

Khi “người hùng” hóa kẻ gây thất vọng

Martinez vốn là thủ môn được yêu mến bậc nhất ở Villa Park. Kể từ khi rời Arsenal năm 2020, anh giúp đội bóng vùng Midlands vươn tầm, nhiều lần trở thành chốt chặn vững chắc để Villa cạnh tranh ở nhóm trên Premier League. Khán giả Villa Park hát vang “world’s number one” (số một thế giới) để tôn vinh, xem anh là biểu tượng mới của niềm tự hào CLB.

Thế nhưng, mùa hè 2025 phơi bày một bộ mặt khác. Giữa lúc Villa cần sự ổn định để chuẩn bị cho tham vọng châu Âu, Martinez lại quay lưng. Anh công khai mong muốn gia nhập Manchester United ngay ngày cuối kỳ chuyển nhượng, bất chấp việc “Quỷ đỏ” rẽ hướng chọn Senne Lammens - thủ môn 23 tuổi - từ nhiều tuần trước. Kết quả: Martinez bị bỏ lại, giống như món hàng quá hạn bị đặt lên kệ mà chẳng ai muốn mua.

Trong khi những Isak, Wissa hay Jackson có thể biện minh rằng sự “nổi loạn” của họ đem lại thành quả - một bản hợp đồng mới, một bến đỗ trong mơ - thì Martinez chẳng thu về gì ngoài nỗi ê chề.

Ngày Villa để thua Crystal Palace trên sân nhà, Martinez vắng mặt. Trên khán đài, hai đứa trẻ mặc áo thủ môn mới tinh in tên “Martinez” trên lưng phải chứng kiến thần tượng của mình không xuất hiện, đơn giản vì anh mải mơ về Old Trafford. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng buồn cho mùa hè thất vọng.

Cũng trong trận đấu đó, Marc Guehi - người vừa bị Liverpool từ chối phút chót - đã chơi một trận xuất thần, khóa chặt hàng công Villa và ghi bàn đẳng cấp. Guehi cũng lỡ chuyến tàu chuyển nhượng, nhưng anh rời sân với uy tín tăng cao, trái ngược hoàn toàn với Martinez - kẻ quay lại CLB với cái đuôi cụp xuống.

Martinez đang bị mắc kẹt ở Aston Villa.

Thực ra, khủng hoảng không bắt đầu từ hè này. Mùa trước, sau khi Villa thắng Tottenham ở trận sân nhà cuối cùng, Martinez đã khóc nức nở ngay trên sân. Thay vì tập trung cho trận quyết định gặp Man United để giành vé Champions League, đội bóng phải đối diện với hàng loạt đồn đoán về tương lai thủ môn số một. Kết cục: Villa thua, Martinez bị đuổi khỏi sân tại Old Trafford, và giấc mơ Champions League tan biến.

Martinez luôn sống trong những cung bậc cảm xúc cực đoan. Anh có thể là thủ môn bắt phạt đền xuất thần, là nguồn cảm hứng để khán đài bùng nổ. Nhưng Martinez cũng có thể trở thành gánh nặng tâm lý, khiến phòng thay đồ mất đi sự tập trung. Nhiều đồng đội ở Villa có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên nếu anh rời đi, thậm chí còn thở phào.

Thế giới không chờ đợi ai

Martinez có thể vẫn còn lựa chọn khi thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia chưa đóng cửa. Nhưng rõ ràng đó không phải những bến đỗ anh mơ mộng khi hướng mắt về Old Trafford. Manchester United đã khước từ anh, và không CLB nào ở tầm cao khác đưa ra lời đề nghị nghiêm túc. Với một nhà vô địch World Cup từng đạt đỉnh vinh quang, đó là cú giáng nặng nề vào cái tôi vốn không nhỏ.

Trong khi đó, hình ảnh của Martinez tại Villa Park bị hoen ố. Những giọt nước mắt, những lần gây chú ý nơi khung gỗ từng là điểm nhấn để anh được tung hô, nay bị xem là minh chứng cho một cá tính thiếu kiểm soát.

Câu chuyện của Martinez là ví dụ điển hình cho sự mong manh của danh tiếng trong bóng đá hiện đại. Một mùa hè sai lầm có thể xóa nhòa nhiều năm cống hiến. CĐV từng ca ngợi anh, nhưng họ cũng có thể quay lưng rất nhanh khi thấy sự phản bội niềm tin.

Emiliano Martinez chưa tìm được bến đỗ mới.

Không ai phủ nhận tài năng của Martinez. Anh đã có những năm tháng tuyệt vời ở Villa, góp phần đưa CLB trở lại bản đồ châu Âu. Nhưng tài năng không thể che mờ cách hành xử. Người hâm mộ có thể tha thứ, song khó lòng quên rằng anh đã chọn rời bỏ đội bóng ngay khi họ cần nhất.

Martinez đã bước qua một mùa hè biến thành cơn ác mộng. Anh không chỉ thất bại trong việc tìm bến đỗ mới, mà còn tự tay đánh mất danh tiếng tại nơi từng tôn thờ mình. Nếu tiếp tục ở lại Villa, thủ môn 33 tuổi sẽ phải làm việc gấp đôi để khôi phục hình ảnh. Nhưng ngay cả khi phong độ trở lại, những vết sẹo niềm tin có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành hẳn.

Kỳ chuyển nhượng 2025 sẽ còn được nhớ tới bởi những kỷ lục, những bản hợp đồng bom tấn, và cả một “người thua cuộc lớn nhất” - Emiliano Martinez, từ “thủ môn số một thế giới” thành biểu tượng cho sự sụp đổ vì cái tôi và những toan tính sai lầm.