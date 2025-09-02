MU đã đúng với Martinez

Manchester United ký hợp đồng với Senne Lammens trị giá 18,1 triệu bảng, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ bởi CLB từ chối cơ hội chiêu mộ Emiliano Martinez.

MU chọn Lammens, bỏ qua Martinez trong hè năm nay.

Quyết định này phản ánh rõ “Dự án 150” - kế hoạch hướng tới chức vô địch Premier League vào năm 2028, thời điểm kỷ niệm 150 năm thành lập CLB (tiền thân là Newton Heath). Tổng giám đốc Omar Berrada lần đầu nhắc đến mục tiêu này vào tháng 9/2024 và tái khẳng định hồi tháng 6/2025: “Tại sao không nhắm tới nó?”.

Lựa chọn giữa hiện tại và tương lai

Chỉ 12 giờ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Man Utd yêu cầu Lammens bay gấp sang Manchester bằng chuyên cơ, thay vì gọi Martínez - thủ môn người Argentina vốn mong chờ thương vụ này từ cuối mùa trước. Về lý thuyết, Martinez là lựa chọn an toàn hơn: nhà vô địch World Cup, dày dạn kinh nghiệm Premier League, cá tính mạnh mẽ đủ để gánh áp lực.

Tuy nhiên, thống kê mùa trước cho thấy anh mắc 6 lỗi trực tiếp dẫn đến cú sút của đối thủ, nhiều hơn cả Andre Onana (4). Trong khi đó, Lammens, mới 23 tuổi, chỉ có 93 trận thi đấu chuyên nghiệp, trong đó 52 trận ở giải VĐQG Bỉ, 1 lần ra sân tại Champions League (thua Porto 0-2, tháng 11/2023) và chưa có trận đấu chính thức nào cho tuyển Bỉ. Rõ ràng, sự đối lập về kinh nghiệm là rất lớn.

Sự khác biệt đến từ cách Man Utd phân tích dữ liệu, lĩnh vực mà đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe đặc biệt chú trọng. Theo đánh giá nội bộ, Lammens vượt trội ở các thông số như: bắt bóng bổng, cản phá cú sút, ngăn chặn bàn thua từ tình huống dội bóng, và hạn chế sai lầm.

Anh có số pha cứu thua nhiều nhất trong 10 giải hàng đầu châu Âu mùa trước (173 lần), tỷ lệ cứu thua đạt 80%.

Xếp thứ hai châu Âu về số bàn thắng ngăn chặn được (so với kỳ vọng).

Tỷ lệ cản phá bóng bổng 13,2% - cao nhất châu Âu trong năm qua.

Có nhiều đường chuyền “tiến bộ” nhất so với bất kỳ thủ môn nào dưới 23 tuổi tại châu Âu.

Những thống kê ấy biến Lammens thành cái tên “đáng để đầu tư”. Khi đến mốc 2028 của “Dự án 150”, Lammens sẽ 26 tuổi - bước vào độ chín sự nghiệp. Còn Martinez khi ấy đã 35 tuổi.

Martinez đã 33 tuổi, không phù hợp với kế hoạch của MU.

Ban lãnh đạo United cũng từng đứng trước lựa chọn tương tự ở hàng công: Ollie Watkins (Villa) - chân sút đã khẳng định tên tuổi, hay Benjamin Sesko - tiềm năng trẻ. Họ chọn Sesko. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Manchester United đã có sẵn hai tân binh “sẵn sàng chiến đấu” ở tuyến trên (Matheus Cunha, Bryan Mbeumo). Do đó, họ có thể chấp nhận rủi ro với Sesko và Lammens - những “khoản đầu tư cho tương lai”.

Rủi ro và thử thách

Dĩ nhiên, sự mạo hiểm là rõ ràng. Man Utd bị loại sớm ở cúp Liên đoàn, nên Lammens sẽ không có trận đấu ít áp lực nào để làm quen. Trận ra mắt tiềm năng của anh có thể là derby Manchester ngày 14/9 - kịch bản không hề dễ chịu cho một thủ môn non kinh nghiệm.

Thêm vào đó, vấn đề ai sẽ là thủ môn số một của HLV Ruben Amorim vẫn còn bỏ ngỏ. Onana và Bayindir đều mắc sai lầm, và CLB có thể tìm cách bán bớt một trong hai, khi thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Saudi Arabia hay Thụy Sĩ vẫn còn mở cửa.

Ngoài dữ liệu, Lammens còn được hậu thuẫn bởi những lời chứng thực uy tín: Thibaut Courtois và Simon Mignolet đều đánh giá cao đồng hương trẻ tuổi. “Phản xạ là phẩm chất lớn nhất của cậu ấy”, phóng viên Axel Brisart (HLN.BE) nói. “Cậu ấy chủ động, thích lao ra bắt bóng và có khả năng chuyền bóng giúp tăng nhịp độ trận đấu”.

Lammens cao 1,93 mét, thể hình lý tưởng và phong cách chủ yếu là phản xạ cản phá.

Lammens cao 1,93 mét, thể hình lý tưởng và phong cách chủ yếu là phản xạ cản phá. Anh có kỹ năng di chuyển nhanh để đoán hướng sút, thường dâng lên khép góc trong các tình huống đối mặt. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy hiểm, nhưng dễ bị khai thác bởi những cú sút bất ngờ.

Điểm mạnh khác là sự chủ động trong các pha bóng bổng. Tuy nhiên, chính sự háo hức ấy đôi khi khiến Lammens băng ra ở tình huống khó, tạo ra lộn xộn trong vòng cấm. Đây là khía cạnh cần cải thiện để thích nghi với cường độ và sức ép của Premier League.

Khả năng chơi chân Lammens anh vẫn chưa thực sự được thử thách, bởi các đối thủ ở giải Bỉ pressing chưa gắt như Ngoại hạng Anh. Thường thì anh chọn chuyền dài lên phía trước hoặc chuyền an toàn, thay vì những đường bóng ngắn táo bạo.

Manchester United đã chọn con đường khó hơn, mạo hiểm hơn: thay vì thủ môn lão luyện như Emiliano Martínez, họ đặt cược vào một Senne Lammens còn non trẻ nhưng có dữ liệu ấn tượng và tiềm năng phát triển dài hạn.

Đây là quyết định mang tính chiến lược - không chỉ cho mùa giải 2025/26, mà còn cho mục tiêu lớn lao mang tên “Dự án 150”. Vấn đề là liệu sự kiên nhẫn của Old Trafford có đủ lớn để chờ một thủ môn trưởng thành, hay rủi ro sẽ khiến họ phải trả giá ngay lập tức trong những trận đấu khắc nghiệt của Premier League.