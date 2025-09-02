Vé xem U23 Việt Nam chưa 'sốt'

|
14h ngày 2/9 tại cổng nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức mở bán trực tiếp vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.
Khác so với những giải đấu trước đây, lần này U23 Việt Nam chưa tạo được cơn sốt vé khi chỉ có khoảng 20 cổ động viên xếp hàng mua vé.
Vé xem U23 Việt Nam tại giải có các mức giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng/vé. Theo tìm hiểu, mới chỉ có khoảng 4.000 vé được bán ở các đợt mở bán trực tuyến (online) các ngày 25 và 28/8.
Hiện chỉ còn một đợt mở bán vé trực tuyến từ 0h ngày 3/9 đến 23h59 ngày 5/9.
Lịch bán vé trực tiếp bắt đầu từ 14h-17h ngày 2/9. Từ ngày 3 đến 5/9, mỗi ngày sẽ có 2 ca bán: 8h30-11h30 và 14h-17h. Kế hoạch bán vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.
Niềm vui của những cổ động viên đầu tiên mua trực tiếp được vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 9/9 tại sân Việt Trì, Phú Thọ.
Nhiều CĐV đặt niềm tin U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có những màn trình diễn tốt và toàn thắng cả 3 trận đấu tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (ngày 3/9), U23 Singapore (ngày 6/9) và U23 Yemen (ngày 9/9).
