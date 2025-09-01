Đội tuyển Việt Nam đang có quãng lặng chiến lược

HLV Kim Sang-sik ưu tiên U23 Việt Nam trong tháng 9/2025, có thể làm tuyển quốc gia “lép vế” về hình ảnh, nhưng đây là bước đi cần thiết để chuẩn bị lực lượng kế thừa lâu dài.

Trong đợt tập trung tháng 9 này, đội tuyển Việt Nam chỉ có hai trận đấu tập kín với CLB Công an Hà Nội và CLB Thép Xanh Nam Định. Điều này gây hụt hẫng cho người hâm mộ, nhất là khi các đối thủ trong khu vực đều sôi nổi tổ chức giao hữu quốc tế. Nhưng nếu nhìn sâu vào bối cảnh, có thể thấy đây là một quãng lặng cần thiết để HLV Kim Sang-sik tính toán cho những bước đi dài hơi.

HLV Kim Sang-sik có lý do để ưu tiên U23 hơn đội tuyển Việt Nam lúc này.

Chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thời gian tới của đội tuyển Việt Nam chính là trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội bóng láng giềng, mà còn mang tính bản lề với cục diện của bảng đấu.

Malaysia thời gian gần đây có sự bổ sung mạnh mẽ lực lượng cầu thủ nhập tịch, khiến họ trở thành đối thủ khó lường và dễ dàng phá vỡ cấu trúc nhân sự vốn quen thuộc của đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang-sik không thể tiếp tục vận hành đội hình cũ mà buộc phải “làm mới” một cách quyết liệt. Việc trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, đồng thời xây dựng phương án chiến thuật khác biệt, chính là cách để Việt Nam chuẩn bị tốt nhất trước đối thủ đang thay đổi mạnh mẽ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc không thi đấu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 9 là một bước lùi. Tuy nhiên, thực tế lại có thể nhìn ở góc độ khác. Sự vắng mặt của những trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Hai Long hay Doãn Ngọc Tân đã mở ra cơ hội cho một loạt nhân tố mới.

Những cái tên trẻ như Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc hay Phan Du Học được thử lửa, dù chỉ trước các CLB V.League, nhưng đó vẫn là phép thử có sức cạnh tranh đáng kể nhờ sự hiện diện của dàn ngoại binh chất lượng.

Với lực lượng chưa nhiều kinh nghiệm quốc tế, những trận đấu như vậy được xem là thử nghiệm vừa đủ. Các cầu thủ trẻ có thể hòa nhập với hệ thống chiến thuật, làm quen với áp lực ở cấp độ đội tuyển mà không bị choáng ngợp.

Quan trọng hơn, ban huấn luyện có thời gian để quan sát, điều chỉnh và từng bước xây dựng chiều sâu nhân sự thay vì chỉ chạy theo những kết quả ngắn hạn.

Đội tuyển Việt Nam cần làm mới đội hình.

Suy nghĩ tích cực cho chặng đường dài

Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, nếu U23 Việt Nam tiếp tục duy trì những màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển quốc gia càng được hưởng lợi vì có nguồn lực kế thừa ổn định trong nhiều năm tới.

Cộng với số gương mặt trẻ được thử nghiệm ngay trong đợt tập trung này, ông Kim Sang-sik đang dần hình thành một “hệ sinh thái nhân sự” mang tính bền vững.

Ở góc độ ngắn hạn, người hâm mộ có thể thất vọng khi đội tuyển không được thi đấu quốc tế, không có cơ hội cải thiện thứ hạng FIFA. Nhưng ở chiều dài đường, đây lại là cách để đội tuyển có quãng nghỉ cần thiết, tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho những trận cầu then chốt sắp tới.

Sự thành công hay thất bại của lựa chọn này sẽ chỉ có lời giải khi Việt Nam bước vào trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026.

Trong bức tranh tổng thể, ông Kim Sang-sik đã chấp nhận hy sinh sự rầm rộ của hiện tại để đổi lấy nền tảng cho tương lai. Quãng lặng của đội tuyển quốc gia trong tháng 9 không phải sự thụ động, mà là khoảng lùi chiến lược - nơi mà những nhân tố mới được tạo cơ hội, và hệ thống nhân sự của đội tuyển có thêm cơ hội tái cấu trúc.

Nếu Việt Nam giành kết quả tốt trước Malaysia, quãng lặng này sẽ được nhìn nhận như một quyết định sáng suốt.