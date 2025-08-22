HLV Kim Sang-sik vào giai đoạn chông gai

Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik có quãng nghỉ cần thiết để tái tạo năng lượng, chuẩn bị bước vào giai đoạn “chạy đua” từ đây đến đầu năm sau.

HLV Kim Sang-sik vừa trở lại Hà Nội, bắt tay vào ngay những bước chuẩn bị cho quãng thời gian bận rộn bậc nhất kể từ khi ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Trong một tháng tới, ông phải dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026 và đồng thời duy trì nhịp vận hành cho đội tuyển quốc gia ở giai đoạn FIFA Days tháng 9.

Xa hơn nữa là SEA Games 33 với U23 Việt Nam, và những trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đón chờ tháng 9 nhiều chông gai.

Trọng tâm là U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 29/8 tại Hà Nội, có ít ngày tập luyện trước khi di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) tham dự bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Lịch thi đấu cụ thể U23 Việt Nam sẽ gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9). Chỉ đội nhất bảng mới chắc chắn vào VCK, nên mục tiêu được HLV Kim đặt ra là toàn thắng ba trận.

Khung nhân sự sẽ kế thừa lực lượng vừa đăng quang giải U23 Đông Nam Á, vốn gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật và giàu năng lượng. Ban huấn luyện dự kiến chỉ bổ sung một vài gương mặt nổi bật từ V.League để tăng sức cạnh tranh. Việc giữ tính ổn định này giúp đội bóng không mất thời gian ráp nối trong đợt tập trung ngắn.

Lực lượng U23 Việt Nam hầu hết đều đang thể hiện tốt tại sân chơi V.League. Hiện chỉ còn hai tiền đạo cánh vẫn chờ ngày trở lại sau chấn thương nặng là Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM) và Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ dồn sức vào trọng tâm là U23 Việt Nam. Vì vòng loại U23 châu Á không chỉ là mục tiêu thành tích hướng tới sân chơi châu lục, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho SEA Games 33 vào cuối năm.

U23 Việt Nam cần được ưu tiên trong giai đoạn này.

Ai sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

Song song với U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á, đội tuyển quốc gia cũng tập trung cho đợt FIFA Days đầu tháng 9. Do thời gian trùng khớp, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng giao cho các trợ lý cầm sa bàn trong hai trận đấu tập với CLB Thép Xanh Nam Định (4/9) và Công An Hà Nội (7/9).

Mục đích của đợt hội quân này không đặt nặng kết quả mà nhằm duy trì cảm giác thi đấu, kiểm tra phong độ cầu thủ trụ cột và trao cơ hội cho những nhân tố mới. Hai đội bóng V.League được chọn đối thủ nhờ sở hữu dàn ngoại binh chất lượng, có thể tạo ra sức ép đủ để kiểm chứng đội hình.

Đội hình đội tuyển Việt Nam dự kiến vẫn sẽ là tập hợp những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh.

Đây là nhóm cầu thủ nhiều kinh nghiệm, có sự gắn kết nhất định trong thời gian dài, gần như vẫn sẽ là nòng cốt cho các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo nhịp vận hành trơn tru.

Đảm bảo hệ thống vận hành tốt

Việc phải quán xuyến song song U23 và đội tuyển quốc gia chắc chắn mang đến nhiều áp lực cho HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam cần sự ưu tiên hơn ở giai đoạn này, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không được rơi vào tình trạng “nguội máy”. Nhất là trong bối cảnh đối thủ chính tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 - Malaysia đang dần hoàn thiện đội hình nhập tịch.

Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự cần những tính toán kỹ lưỡng, phân bổ nhân sự hợp lý, đảm bảo kết quả cho một hành trình dài hơi cùng U23 và đội tuyển Việt Nam.

Một kết quả suôn sẻ ở vòng loại U23 châu Á sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho HLV Kim. Vì khi đó, lực lượng cầu thủ trẻ dưới trướng ông tiếp tục được củng cố bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu để sẵn sàng chờ nhận nhiệm vụ trong màu áo đội tuyển quốc gia.