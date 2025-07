HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu nâng tầm U23 Việt Nam

Chiều 30/7, U23 Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chính thức khép lại hành trình tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Phát biểu trước truyền thông, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi được người hâm mộ đón tiếp rất nồng nhiệt. Ông cũng nhắc lại sự tự hào với các cầu thủ vì đã thể hiện hết sức mình để mang về chức vô địch.

“Qua giải đấu này, tôi nghĩ các cầu thủ đã có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá để tiếp tục phát triển trong sự nghiệp, cũng như hướng đến việc giành kết quả tốt hơn tại hai giải đấu cấp độ U23 sắp tới là vòng loại châu Á và SEA Games 33”, ông Kim nói.

Nói thêm về việc chất lượng đội hình U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch tuyển chọn nhân sự có phong độ, năng lực tốt để cải thiện sức mạnh chung.

“Tôi đang muốn thống nhất một hệ thống chiến thuật. Điều này sẽ giúp nhiều cầu thủ dễ hòa nhập hơn trong những đợt tập trung tới. Cánh cửa U23 Việt Nam luôn rộng mở với những cầu thủ cầu tiến, thể hiện sự tiến bộ”, ông thầy người Hàn Quốc nói.

Trong công tác chuyên môn, để tránh bị các đối thủ “bắt bài”, ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về các đối thủ, phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tìm ra phương án chuẩn bị tốt hơn cho các giải sắp tới.

