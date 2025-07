HLV Kim Sang-sik thành công với sự thực dụng khô khốc

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, HLV Kim Sang-sik đưa cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á với cùng một công thức: sự thực dụng lạnh lùng, khả năng che giấu ý đồ chiến thuật và những “quân bài tẩy” xuất hiện đúng thời điểm. Thành công của ông tại giải U23 Đông Nam Á 2025 cho thấy dấu ấn rõ rệt của một nhà cầm quân biết cách chiến thắng hơn là chỉ tạo ra thứ bóng đá đẹp mắt.

Câu chuyện bảo mật thông tin đội hình không còn xa lạ với những người theo dõi HLV Kim. Ở ASEAN Cup 2024, ông từng đưa đội tuyển Việt Nam “trốn” sang Hàn Quốc rèn quân, giữ bí mật gần như tuyệt đối về kế hoạch nhân sự.

Khi ấy, bất ngờ mang tên Phạm Tuấn Hải - cầu thủ từ vai trò dự bị bỗng được tung vào sân trong trận chung kết và ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan, đưa Việt Nam vô địch.

Với U23 Việt Nam, HLV Kim không lặp lại kịch bản nhưng vẫn duy trì triết lý tương tự. Thay vì chọn các trung tâm huấn luyện lớn, ông đặt đại bản doanh ở Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là TP.HCM), nơi ít truyền thông và ít sự chú ý, giúp cầu thủ tập trung tối đa. Quan trọng hơn, mọi thông tin về đội hình gần như “bế quan tỏa cảng” cho đến phút chót.

Kết quả, trong trận chung kết với Indonesia, ông tung Nguyễn Công Phương - cầu thủ trẻ nhất đội hình - vào sân từ đầu. Và chính Công Phương trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đăng quang ngay tại “chảo lửa” Bung Karno.

Các chuyên gia bóng đá trong nước như Hoàng Anh Tuấn hay những HLV kỳ cựu đều chung nhận định: “HLV Kim Sang-sik không tạo ra lối chơi hoa mỹ, nhưng ông biết cách chọn người đúng thời điểm”.

Lối chơi của U23 Việt Nam tại giải năm nay không phải thứ bóng đá tấn công rực lửa, mà là sự chặt chẽ đến khô khốc với sơ đồ 5-4-1, ưu tiên an toàn và tính hiệu quả.

“Đội bóng có thể không hay hơn Indonesia trong 90 phút, nhưng sự kỷ luật và khả năng giữ cự ly đội hình của U23 Việt Nam là điểm cộng lớn nhất. Một đội bóng chơi hoa mỹ mà không vô địch thì cũng chỉ là thất bại”, một chuyên gia khẳng định.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đồng tình: “Đó là chiến thắng của chiến thuật và sự tuân thủ đấu pháp”.

HLV Kim Sang-sik có một triết lý rõ ràng: hiệu quả là tối thượng. Ông sẵn sàng “thủ” những quân bài phù hợp nhất cho từng thời điểm, kiên nhẫn chờ thời cơ cho đến trận đánh lớn cuối cùng. Điều này không chỉ giúp đội hình khó bị bắt bài, mà còn tạo động lực cạnh tranh công bằng giữa các cầu thủ.

Trường hợp của Tuấn Hải tại ASEAN Cup 2024 và Công Phương tại U23 Đông Nam Á 2025 là minh chứng điển hình. Cả hai đều không phải sự lựa chọn ưu tiên từ đầu, nhưng đều được tung vào sân đúng lúc để tạo ra sự khác biệt.

Đó là kỹ năng mà không phải HLV nào cũng dám làm - bởi nó đòi hỏi sự am hiểu cầu thủ, khả năng nắm bắt tâm lý và sự tự tin tuyệt đối vào quyết định của bản thân.

Có thể bóng đá Việt Nam đang thua thiệt so với các đội tuyển Đông Nam Á ở khía cạnh cầu thủ nhập tịch, nhưng hoàn toàn không thể trách được gì HLV Kim Sang-sik khi ông đã hai lần đưa các đội tuyển Việt Nam lên đỉnh khu vực ở những giải đấu mà các đội “sòng phẳng” lực lượng.

Sự thành công của HLV Kim không đến từ việc sở hữu những cá nhân xuất sắc vượt trội, mà từ khả năng tạo ra một tập thể gắn kết, thi đấu kỷ luật và biết cách tối đa hóa từng cơ hội nhỏ nhất.

Có thể nhiều người hâm mộ mong chờ một lối chơi tấn công rực lửa hay những trận cầu cống hiến, nhưng với Kim Sang-sik, danh hiệu là thứ duy nhất để lại dấu ấn lâu dài. Bóng đá đẹp cần thiết, nhưng một đội bóng chiến thắng sẽ là đội bóng được nhớ mãi. Và ông Kim khẳng định điều này bằng hai chức vô địch chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

U23 Việt Nam dưới thời ông không phải là một tập thể quá xuất sắc về kỹ thuật, nhưng lại giàu bản lĩnh, kỷ luật và đầy mưu lược. Chiến thắng tại Bung Karno không chỉ là chiếc cúp thứ ba liên tiếp của Việt Nam tại U23 Đông Nam Á, mà còn là lời khẳng định rằng sự thực dụng và khôn ngoan vẫn là công thức thành công bền vững.

