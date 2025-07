U23 Việt Nam không hay nhưng ổn định và kỷ luật tốt

Tối 29/7, U23 Việt Nam có lần thứ 3 vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 sau khi giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Indonesia trên sân Bung Karno.

Trước đó, U23 Việt Nam đã vô địch giải đấu năm 2022 tại Campuchia dưới trướng HLV Đinh Thế Nam vào năm 2022, và năm 2023 tại Thái Lan dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chia sẻ sau thành tích đi vào lịch sử giải đấu của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá U23 Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp rất tốt, chơi rất kỷ luật.

Trong khi U23 Indonesia kiểm soát bóng vượt trội hơn nhưng triển khai tấn công đơn điệu, không có tính đột biến. Họ hầu như chỉ dùng các đường chuyền trung bình, dài và quả ném biên cũng không còn đặc biệt nữa khi đã quá quen.

"Thời điểm đầu trận, U23 Việt Nam có một số tình huống mất tập trung, song, cũng rất nhanh sau đó đã củng cố lại đội hình. Trận này, chúng ta đá đội hình 5-4-1 thiên về phòng ngự, triển khai bóng tấn công nhanh", ông Tuấn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khi được hỏi về cá nhân nổi trội nhất trong đội hình U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn nhận định không có cầu thủ nào xuất sắc vượt lên trên tập thể.

"Nếu tính riêng ở trận Indonesia, thủ môn Trung Kiên xứng đáng được ngợi khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu ấy luôn thể hiện mình là điểm tựa tốt cho toàn đội ở những thời điểm then chốt", cựu HLV CLB Becamex TPHCM nói.

Tại giải năm nay, đội hình U23 Việt Nam sở hữu nhiều cái tên trẻ vốn đã quen mặt ở các đội tuyển quốc gia. Và nếu tính sân chơi quốc tế thì cũng chỉ có vài cái tên khá mới mẻ như Võ Anh Quân, Nguyễn Nhật Minh.

"U23 Việt Nam thi đấu không thực sự hay, hoặc có thể nói theo cách là chưa thỏa mãn được như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự ổn định của toàn đội đã mang về chức vô địch lần thứ 3 hoàn toàn xứng đáng", HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định.

