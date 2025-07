HLV Kim Sang-sik hát vang mừng chiến thắng cùng U23 Việt Nam

Ngay sau khi đánh bại U23 Indonesia 1-0 ở trận chung kết tối 29/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong phòng thay đồ. Theo đoạn video được VFF chia sẻ, không khí vỡ òa với tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên từ cả tập thể đội bóng áo đỏ.

Điểm đặc biệt là HLV Kim Sang-sik - người vừa có giải đấu đầu tiên chính thức cùng U23 Việt Nam, không chỉ tham gia hát mà còn thể hiện phần lời tiếng Việt khá trôi chảy. Đứng cạnh trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn, chiến lược gia người Hàn Quốc cười rạng rỡ, vỗ tay và hát theo các học trò.

Chiến thắng trước U23 Indonesia giúp U23 Việt Nam lập kỳ tích với 3 chức vô địch U23 Đông Nam Á liên tiếp (2022, 2023 và 2025). Đội bóng trẻ của Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường dù phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ hàng chục nghìn cổ động viên chủ nhà tại sân vận động lớn nhất Đông Nam Á.

Hình ảnh ông thầy người Hàn hòa mình trong bài hát quen thuộc, ăn mừng cùng học trò, thể hiện sự gắn kết và tinh thần đoàn kết đang hiện hữu trong đội hình U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, chiều nay (30/7), U23 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Đội dự kiến đáp xuống TP.HCM vào khoảng 17h sau đó nối chuyến ra Hà Nội và hạ cánh lúc 22h.

