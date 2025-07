HLV U23 Indonesia: ‘Chúng tôi thua, nhưng đã cống hiến hết mình’

“Tôi nghĩ đó là trận đấu khó khăn. Chúng tôi có cơ hội, nhưng lại để thủng lưới từ một tình huống cố định. Dù vậy, các cầu thủ đã chơi hết mình. Tôi tự hào về họ”, HLV trưởng của U23 Indonesia chia sẻ sau trận thua 0-1 tối 29/7 trên sân Gelora Bung Karno. “Chúng tôi thắng cùng nhau và thua cũng cùng nhau. Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đây là bóng đá”.

Dù không thể mang về chức vô địch ngay trên sân nhà, ông Vanenburg vẫn đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần thi đấu của đội bóng xứ vạn đảo. Ông cho rằng U23 Indonesia đã thi đấu kỷ luật, làm đúng chiến thuật, dù chưa từng áp dụng sơ đồ đó trước đây.

“Điều quan trọng là các cầu thủ hiểu rõ mình phải làm gì trên sân. Chúng tôi đã thực hiện tốt nhưng cần cải thiện khả năng ghi bàn. Bóng đá là như vậy, bạn phải tận dụng cơ hội để ghi bàn”, chiến lược gia người Hà Lan nói thêm.

Trong suốt 90 phút, đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đặc biệt ở cuối trận, nhưng không thể tận dụng. Ông Vanenburg thừa nhận đội bóng chưa có sự lạnh lùng cần thiết ở những thời khắc quyết định và việc thay người cũng nhằm giúp Indonesia tấn công tốt hơn.

Ngoài ra, HLV trưởng U23 Indonesia cũng cảm ơn người hâm mộ: “Tinh thần cổ vũ từ khán đài hôm nay thật tuyệt vời. Các cổ động viên đã tiếp thêm động lực cho cầu thủ. Tôi biết ơn tất cả những ai đã ủng hộ đội bóng”.

Khi được hỏi về SEA Games 33, ông cho biết đây không phải nhiệm vụ của mình. “Tôi được giao phụ trách vòng loại U23 châu Á, và tôi sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Với lối chơi giàu thể lực, U23 Indonesia đã gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thua duy nhất từ pha dàn xếp đá phạt ở phút 37 khiến họ thêm một lần lỡ hẹn với ngôi vương khu vực.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.