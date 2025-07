Thời gian U23 Việt Nam về nước sau chức vô địch U23 Đông Nam Á

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay rời Indonesia trở về Việt Nam lúc 13h50 ngày 30/7. Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại TP.HCM vào khoảng 17h. Các thành viên ở khu vực phía Bắc tiếp tục nối chuyến bay ra Hà Nội, dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 22h cùng ngày.

Sau giải đấu, các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới sắp khởi tranh, bao gồm V.League và Giải Hạng nhất. Một số trụ cột của U23 Việt Nam đang là nhân tố quan trọng trong đội hình các CLB. Trong thời gian tới, những cái tên này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 cũng như SEA Games 33, dự kiến diễn ra cuối năm nay tại Thái Lan.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam trình diễn phong độ ổn định, toàn thắng cả 4 trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua U23 Lào và U23 Campuchia ở vòng bảng, đánh bại U23 Philippines tại bán kết trước khi quật ngã chủ nhà U23 Indonesia ở chung kết với tỷ số 1-0.

Đây là lần thứ ba liên tiếp "Những chiến binh sao vàng" giành chức vô địch tại giải đấu, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Trong bối cảnh phải chơi dưới áp lực lớn từ hàng chục nghìn khán giả tại Bung Karno, chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội.

