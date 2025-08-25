Đội tuyển Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới toanh

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 29/8 tại Hà Nội, dưới quyền chỉ đạo của trợ lý Đinh Hồng Vinh và danh sách có rất nhiều gương mặt mới để thử nghiệm đội hình.

Đây là đợt trung lần thứ 3 trong năm 2025 của đội tuyển Việt Nam. Mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Do HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, nên đội tuyển Việt Nam sẽ được chỉ đạo bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung lần này cũng có rất nhiều gương mặt mới. Cụ thể, gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công An TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Đội chào đón sự trở lại của hai gương mặt quen thuộc là tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) sau thời gian điều trị chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, và có 2 trận đấu tập với CLB Công An Hà Nội (ngày 4/9), CLB Nam Định (ngày 7/9). Đây là hai đội bóng đang sở hữu dàn ngoại binh chất lượng nhất nhì V.League.